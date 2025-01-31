На платформе Career Enbek стартовал прием заявок от безработных граждан на получение ваучеров для признания профессиональной квалификации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда. Этот шаг направлен на поддержку занятости и помощь в профессиональном развитии казахстанцев, что поможет повысить их конкурентоспособность на рынке труда.

Отметим, важное преимущество — процедура признания квалификации будет бесплатной для всех заявителей. Центры трудовой мобильности будут не только обрабатывать заявки, но и предоставлять консультации на всех этапах, помогая гражданам пройти процесс максимально легко и эффективно.

К слову, ваучер — это единоразовая возможность пройти признание профессиональной квалификации и официально подтвердить наличие необходимых навыков и опыта. Это может существенно упростить поиск работы, ведь многие работодатели обращают внимание на подтвержденные компетенции.

Чтобы получить ваучер, достаточно быть зарегистрированным как безработный на платформе Career Enbek, подать заявку через личный кабинет и дождаться подтверждения. Заявки принимаются до 15 октября этого года.