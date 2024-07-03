Безработные казахстанцы могут бесплатно обучиться новым профессиям

С начала 2024 года 61,6 тыс. граждан, из которых порядка 32,6 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По информации ведомства, всего на платформе зарегистрировались 437,8 тыс. казахстанцев, из которых 79,1 тыс. – в 2024 году.

“Из 32,6 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 9,4 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей и города Шымкент. С момента запуска авторы опубликовали на Платформе 494 курса по различным направлениям, из них 257 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов”, - говорится в сообщении.

При этом, наиболее востребованными курсами за июнь месяц являются "Построение отдела продаж в отеле", "Кассир", "Продавец", "Страховой агент" и "Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении".

Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел "Онлайн обучение" на enbek.kz.

По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на Платформе.