Безработной молодёжи стало меньше почти на 7% в Казахстане

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Борьба с молодёжной безработицей даёт плоды: молодых людей, оставшихся без работы, в РК всё меньше.

По итогам третьего квартала текущего года в Казахстане насчитывалось 72,2 тыс. безработных молодых людей — на 6,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2021-го, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Численность безработных мужчин сократилась на 28,1%, до 25,4 тыс., численность безработных женщин, напротив, увеличилась на 10,9%, до 46,8 тыс. человек.

Для сравнения: в третьем квартале 2021 года в стране насчитывалось 77,5 тыс. безработных в возрасте до 29 лет, минус 6,9% за год. Численность безработной молодёжи сокращается третий год подряд.

В региональном разрезе большинство безработных молодых людей проживало в Алматы: 12,5 тыс. человек — на 10,6% меньше, чем годом ранее.

В тройке антилидеров также оказались столица (7,8 тыс. человек, плюс 16,9%) и Туркестанская область (6,7 тыс. человек, плюс 10,7%).

Меньше всего молодых безработных числилось в Улытауской области: всего 665 человек. На текущий момент эти данные всё ещё могут быть особенностью статистики новообразованного региона. Далее идут Атырауская и Северо-Казахстанская области: 1,4 тыс. и 1,5 тыс. человек соответственно.

Большинство безработных молодых людей в третьем квартале текущего года находились в поисках работы от 1 до 3 месяцев: 20,9 тыс. человек — на 7,3% меньше, чем годом ранее.

Численность людей в возрасте до 29 лет, ищущих работу менее месяца, увеличилась на 4,8%, до 16,4 тыс. человек.

Ещё 18,5 тыс. представителей безработной молодёжи искали работу от 3 до 6 месяцев, 7,5 тыс. человек — от полугода до года, 8,8 тыс. — более года.