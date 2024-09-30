Безработная молодёжь: чего хотят молодые спецы и почему они не востребованы

Каждый месяц в Карагандинской области проходит ярмарка вакансий для молодёжи. Их организуют в основном в зданиях крупных вузов региона, дабы найти перспективных будущих специалистов. Очередная ярмарка вакансий прошла в Карагандинском университете имени Е.А.Букетова. 42 предприятия представили 800 вакансий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Это мы сделали для того, чтобы молодёжь, в том числе выпускники вузов, могли уже сейчас выбрать рабочие места, куда они смогут устроиться сразу после окончания учебы. Даже о производственной практике они могут договориться тут напрямую с работодателями. Это намного удобнее, чем присылать резюме на электронную почту. Здесь студенты могут воочию поговорить, расспросить о нюансах по специальности", – говорит директор Центра трудовой мобильности по Карагандинской области Нуржан Сыздыков.

Сейчас в Карагандинской области, по официальным данным, около пяти тысяч безработных молодых людей. В прошлом году были трудоустроены свыше 11 тысяч безработных из числа молодёжи, сообщили в областном управлении занятости. Представители этой категории населения сетуют на то, что отсутствие опыта является главной проблемой при трудоустройстве.

"Большинство предприятий не хотят брать неопытных специалистов. Лично я столкнулся с такой проблемой. На трудовой практике во время учёбы я увидел большой поток студентов на предприятиях. Из-за этого мы не получали необходимого опыта, который в последующем требуют работодатели. Поэтому приходится устраиваться на низкооплачиваемую работу, чтобы набраться опыта. Обычно это в госструктурах. Но там, честно говоря, зарплаты не очень-то большие. Поэтому решил попробовать себя в другой сфере, но быстро понял, что это не моё. Я окончил вуз по специальности "IT-технологии". Но сейчас рынок переполнен такими специалистами. Вот, пришёл на ярмарку вакансий, чтобы посмотреть, какие есть возможности и кого ищут работодатели", – говорит Амангельды Сериков.

Подавляющее большинство работодателей в Карагандинской области – это промышленные предприятия, которые являются активными участниками ярмарок вакансий.

Будущих специалистов на этой ярмарке смогли найти представители ТОО "Silk Road Electronics". Это предприятие находится в СЭЗ Saran и занимается производством бытовой техники. По словам HR-специалиста предприятия Кенже Тунгушбаевой, им на данный момент нужны сборщики техники. И сегодня они пригласили на работу пятерых студентов-физиков, которые в этом году закончат вуз.

"На наш завод сейчас очень нужны сборщики. Мы выпускаем бытовую технику – телевизоры, пылесосы, водонагреватели. Ребята заинтересовались предлагаемыми вакансиями, изъявили желание приехать к нам на предприятие. Скоро у них будет практика и они готовы пройти её у нас. Она будет оплачиваемой, мы будем платить 175 000 тенге минимум. Также предусмотрены обед и развозка за счёт работодателя", – сказала Кенже Тунгушбаева.

По её словам, их предприятие готово принимать на работу неопытных сотрудников, поскольку опытных найти очень трудно: ТОО "Silk Road Electronics" – это первый в Казахстане завод по производству бытовой техники.

"Если мы хотим, чтобы наш завод развивался, мы должны учить своих сотрудников. Если приходит человек без опыта, мы прикрепляем к нему наставника, который в течение испытательного срока новичка обучает его всем премудростям своей профессии. Мы, наоборот, приветствуем молодёжь. Почему? Потому что у нас творческая работа, мы собираем технику, а у молодёжи как раз больше развита фантазия", – говорит специалист отдела кадров ТОО "Silk Road Electronics".

К сожалению, таких предприятий по стране немного. Есть работодатели, которые за счёт стажёров закрывают потребность в сотрудниках минимальными вложениями.

"Среди моих знакомых немало тех, кто сталкивался с недобросовестными работодателями. Они, обычно, берут стажёра на месяц-два на неоплачиваемую стажировку. Когда заканчивается срок стажировки, они по каким-либо причинам отказываются их брать на работу. Мы частенько соглашаемся на неоплачиваемую стажировку в надежде, что обретём постоянную работу. А на деле теряем время. Мы ведь не просим изначально баснословных зарплат, так как понимаем свой уровень опыта. Меня лично устроила бы заработная плата в 200 000 тенге. Но куда бы я ни пошёл, везде спрашивают про опыт. А где его взять, если никто не берёт на работу", – сетует безработный парень Жомарт.

Для выпускников вузов с целью получения первоначального опыта работы по полученной профессии действует молодёжная практика. По данной программе трудоустраиваются молодые люди в возрасте 20-25 лет.

"В рамках этого проекта молодые специалисты набираются опыта, необходимого для их дальнейшего роста", – говорит заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Толеу Мухтар.

По его данным, всего в регионе официально зарегистрированы 10 тысяч безработных. 6000 из них получают поддержку от государства. Речь идёт о временных рабочих местах: социальные рабочие места, общественные работы, молодёжная практика.

Какие молодые специалисты в спросе

В компании HeadHunter (сервис по поиску работы и подбору персонала) отмечают, что в настоящее время наблюдается высокий спрос на рабочие профессии, что свидетельствует о продолжающейся индустриализации и росте строительства.

"Работодатели наиболее активно ищут специалистов в области "Продаж и обслуживания клиентов" – 24% всех вакансий приходится на эту категорию. Рабочие специальности занимают второе место (15%), следом идут вакансии для "Домашнего персонала" и специалистов в "Производстве и сервисном обслуживании" (по 10% в каждой категории). Значительный спрос на специалистов в сфере продаж отражает актуальность торговли и услуг в экономике Казахстана. Это говорит о том, что компании стремятся укрепить свои клиентские базы и улучшить обслуживание", – отмечает ведущий менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Рахима Махмудова.

Молодёжь при поиске работы ставит условия не только по уровню заработной платы, но и по условиям труда.

"Молодые соискатели до 35 лет ожидают медианную зарплату в размере 264 587 тенге. Молодёжь, особенно начинающие специалисты, ставят акцент не только на зарплате, но и на условиях труда, гибкости графика и возможностях для развития", – отметила Рахима Махмудова.

По словам эксперта, компании, которые предлагают программы наставничества и карьерного роста, могут привлечь больше молодых талантов, даже если уровень зарплаты не соответствует ожиданиям последних.