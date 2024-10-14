Безработица в селе: как Минтруда борется с оттоком молодежи

На правительственном часе в Мажилисе депутат Даулет Мукаев задал вопрос министру труда и социальной защиты населения Светлана Жакуповой о росте оттока молодежи сельских территорий в города. Депутат обратил внимание, что это приводит к безработице и нелегальной занятости, передает BaigeNews.kz.

"Поясните, какие меры предпринимаются Вами для дальнейшего обеспечения работой ожидаемого потока молодежи? Какие меры предусмотрены для закрепления трудовых ресурсов в сельской местности?", - спросил депутат министра.

Светлана Жакупова ответила, что для решения этого вопроса министерство труда и социальной защиты населения должно объединиться с министерством сельского хозяйства и научным сообществом.

"Больше половины - самозанятые граждане. Поэтому наше министерство, министерство сельского хозяйства и научное сообщество вместе должны объединиться. Должны сформировать методику обеспечения работой сельских граждан. Также учитывая климатические особенности, с учётом всех природных изменений, с учетом единого земельного кадастра, мы должны провести мониторинг и анализ", - ответила министр.

Она также рассказала о программе, согласно которой осуществляется переезд рабочих кадров из южных регионов в северные.

"Касательно переезда из южного региона в северные регионы. Сейчас действует программа. В северные регионы в основном приезжают неквалифицированные специалисты, у которых нет опыта и знаний. Мы слышим такие претензии", - сказала министр.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании правительства с Посланием народу Казахстана, объявил 2025 Годом рабочих профессий.

Ранее стало известно, министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова на правительственном часе в Мажилисе сообщила о принимаемых мерах ведомства по решению проблемы дефицита кадров.