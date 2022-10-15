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"Безопасный город" и "Сергек": как видеонаблюдение спасает казахстанцев
"Всевидящее око" уже давно стало частью нашей повседневной жизни. Оно не только делает города "умными", а существование комфортным, но и сдерживает преступность.
О том, как видеонаблюдение влияет на жизнь казахстанцев — в материале BaigeNews.kz.
С 2017 года в стране действует проект "Безопасный город". Полицейские постоянно сотрудничают с частными компаниями или ЖКХ, чтобы оградить жителей от преступности.
Сегодня в Казахстане наиболее распространены камеры видеонаблюдения "Сергек" – интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования.
"Уполномоченные органы и частные организации используют иностранное программное обеспечения для IP камер наблюдения. А у разработчиков интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности Sergek есть собственное решение – Sergek Video Management System (Sergek VMS). Это система хранения и работы с видеопотоками от камер общественной безопасности. Сейчас эта система внедрена вместе с Sergek и готова к запуску в Семее, Таразе и Туркестане. В пилотном режиме уже функционирует в Астане, Шымкенте и Атырау. Система Sergek VMS предназначена для безопасности на улицах и во дворах города, в общественных местах, организациях образования, а также аэропортах, вокзалах. С помощь этой системы полицейские могут наблюдать и своевременно реагировать на различные ситуации. В планах казахстанских разработчиков внедрить в программное обеспечение видеоаналитику, которая поможет распознавать задымление помещений, вести детальный поиск, переключаться на режим охраны или определять чрезвычайные ситуации в местах массового скопления людей", — сообщает пресс-служба "Sergek Group".
Есть и обратная сторона медали — многие опасаются за неприкосновенность частной жизни, которую могут нарушить камеры. Всё же сейчас хотелось бы сосредоточить внимание не на использовании систем видеонаблюдения в работе полиции, а о том, как эти камеры помогают добиться безопасности в общественно значимых объектах, таких как школы, больницы и детские сады.
Камеры способны предупредить чрезвычайные ситуации. С помощью систем наблюдения можно контролировать сотрудников и посетителей в различных заведениях, отслеживать инциденты в школах, акимате и больницах.
"В столице проекты по видеонаблюдению начались с 2014 года, и одной из первых стала "Система комплексного обеспечения жизнедеятельности". Она включает в себя 180 камер видеонаблюдения, установленных в центре Астаны.
В 2017 году запущен проект АПК "Сергек", благодаря которому установлено 10 тысяч камер, шесть тысяч из них — на дорогах, ещё четыре тысячи — в местах массового скопления людей и в многоэтажках. Кроме того, интегрировано три тысячи сторонних камер. Их разместили в ТРЦ, частных учебных заведениях, культурно-развлекательных объектах и других местах с высокой посещаемостью.
В 2021 году в столице стало на 4600 камер больше: они появились в школах и детских садах, затем 1 877 систем наблюдения установили в 38 медучреждениях, ещё 500 камер появились в городе для поддержания общественного порядка.
1 165 автобусов в столице оборудованы камерами общего видеонаблюдения. А по проекту "Облачного наблюдения" АО "Казахтелеком" установило 4 436 камер в подъездах многоэтажек”, – рассказал руководитель отдела развития инновации управления цифровизации и государственных услуг Астаны Еркебулан Сейсепов.
Проект имеет коммерческое назначение и построен с учетом инфраструктуры АО "Казахтелеком", позволяющей предоставлять населению услуги связи, интернета и видеонаблюдения. Услуга "Облачного наблюдения" позволяет жильцам домов подключать и выводить изображение с видеокамер своего подъезда на свои смартфоны и планшеты .
Эксперт отмечает, что при помощи современных технологий акимат обеспечивает проактивную защиту людей, службы оперативно реагируют на происшествия в реальном времени и оптимизирует оказание услуг населению.
Таким образом можно защитить людей от самых разных угроз: начиная от террористических до чрезвычайных ситуаций. Пути экстренных и коммунальных служб оптимизированы под наиболее удобный и быстрый маршрут до нуждающегося с помощью мониторинга дорог камерами видеонаблюдения.
"В проекте работают крупные компании: АО "Казахтелеком", ТОО НПО "Перспектива", ТОО "Коркем Телеком" и и другие, а также в городе есть дистрибьюторы мировых крупных компании, производящие системы видеонаблюдения как Hikvision, Dahua. Сегодня камеры способны распознавать государственные регистрационные номера, фиксировать нарушения скоростного режима, несоблюдения требований дорожных знаков или разметки, движение по полосе общественного транспорта, проезд грузового транспорта в неположенном месте. Также камеры общего видеонаблюдения имеют функцию многократного увеличения видеоизображения в режиме реального времени", - поясняет Еркебулан Сейсепов.
Что же касается разрешения записей с камер видеонаблюдения, то эксперт придерживается мнения, что с развитием технологий должно быть и улучшение качества этих записей, со временем техника будет "умнее" и доступнее каждому, а значит число камер в обозримом будущем только увеличится.
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