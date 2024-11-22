Слава Аймагановой, твиты Асылова и защита инвесторов – чем отличилась генпрокуратура в 2024 году?

Органы прокуратуры сосредоточили усилия на борьбе с мошенничеством, наркоманией, повышением безопасности на дорогах и сопровождением крупных инвестиционных проектов. О реализации этих задач в интервью BaigeNews.kz рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Ерлан Жанпейсов.

В послании Президент обозначил безопасность граждан как стратегический приоритет. За 10 месяцев 2024 года благодаря активным мерам государственных органов, удалось сократить количество зарегистрированных уголовных правонарушений на 3,5%. В частности, тяжкие правонарушения снизились на 2,9%, а средней тяжести - на 12,4%. Уровень преступлений в общественных местах также уменьшился на 1,4%.

Как отметил Ерлан Жанпейсов, количество грабежей сократилось на 24%, краж – на 27,5%, скотокрадства – на 32,8%, факты причинения тяжкого вреда здоровью – на 10,3%, в том числе повлекшие смерть – на 16,4%.

В целом, в расчете на 10 тысяч населения сократился с 74 до 70 правонарушений.

Борьба с мошенничеством

Глава государства потребовал принять жёсткие меры против мошенничества. В этом году зафиксировано увеличение таких правонарушений на 6,6%. Факты Интернет-мошенничества увеличились на 3,3%. Кибер-преступники продолжают совершенствовать свои схемы. Например, используют изображения популярных в обществе людей.

В ответ на это прокуратура совместно с другими госорганами реализует меры по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами. Так, по словам Ерлана Жанпейсова, в этом году запущен Антифрод-центр, который блокирует сомнительные транзакции.

Одновременно, принят ряд законодательных поправок, выработанных по итогам заседания Координационного совета.

Вступили в силу поправки в Закон "О банках и банковской деятельности в РК", обязывающие кредиторов списывать незаконно оформленные на граждан займы и приостанавливать их действие во время расследования дел о мошенничествах.

Введен запрет на заключение договора банковского займа или микрокредита с физическим лицом посредством Интернета без проведения его биометрической идентификации, а также без согласия супруга или супруги.

Также введена обязанность банков и микрофинансовых организаций передавать сведения по поступившим заявлениям на оформление кредита в кредитное бюро в режиме реального времени.

Также Министерством юстиции совместно с заинтересованными госорганами разработаны поправки о введении административной и уголовной ответственности в отношении "дроперов" за предоставление банковской карты для использования в преступных целях.

Кроме того, при участии делегации Казахстана в августе принята Конвенция ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Получено приглашение Совета Европы по присоединению Казахстана к Будапештсткой Конвенции о компьютерных преступлениях.

Отдельные инициативы реализуются территориальными прокурорами. В частности, прокуратурой Алматы совместно с АО "Казахтелеком" протестирован специальный фильтр для входящих зарубежных "SIP-звонков" в госучреждениях.

"В ходе пилота защитный модуль заблокировал более 500 тысяч вызовов от интернет-мошенников, распознав их по характерным "фрод-признакам": аномальная частота "сип-сигналов" на один и тот же объект и другие. Следует отметить, что такой фильтр позволил бы минимизировать мошеннические атаки на мобильные устройства пользователей и имел бы мультипликативный эффект, однако, его ввод в промышленную эксплуатацию требует дополнительных финансовых затрат", - заметил Ерлан Жанпейсов.

Борьба с наркотиками

В 2024 году количество преступлений, связанных с наркотиками, выросло на 15,8%, включая сбыт – на 24%. Изъято 22 тонны наркотиков, включая героин, гашиш и синтетические вещества. Из общего количества находившихся в производстве 8 814 дел направлено в суд 4 224, прекращено по реабилитирующим основаниям 2 231.

С каждым годом "синтетика" становится все более распространенной из-за своей доступности и низкой цены. Популярностью пользуются такие психотропы как "мефедрон" и "альфа-PVP".

Учитывая эти вызовы, прокуратура продолжает работать над обеспечением законности на всех этапах уголовного процесса, внедряя новые меры и стратегии для борьбы с преступностью и защиты граждан.

Улучшение дорожной безопасности

В своем Послании Глава государства также отметил, что аварийность на дорогах является предметом серьёзного беспокойства всего общества.

В прошлом году данный вопрос рассмотрен на заседании Координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, в рамках решения которого при Комитете по правовой статистике и специальным учетам создана соответствующая межведомственная рабочая группа.

Аналогичные рабочие группы созданы в регионах при акиматах областей.

За время работы вышеуказанных рабочих групп совместными усилиями последовательно решаются вопросы, связанные с улучшением дорожной безопасности.

Так, МВД отменена самоподготовка на водительское удостоверение, введена система "Автошкола", инициирован ряд поправок в КоАП и Закон "О дорожном движении".

Министерством транспорта введен разрешительный порядок регистрации операторов техосмотра. МЧС утверждена методика размещения трассовых медико-спасательных пунктов.

В свою очередь, Генпрокуратурой совместно с МВД принимается комплекс мер по усилению учетно-регистрационной дисциплины. Детализирован порядок учета ДТП. Введена новая форма отчетности.

Теперь в отчете учитываются виды дорог, автотранспорта, данные об участниках происшествий, причины, повлекшие каждое ДТП. Из "тени" выведены происшествия, которые ранее из-за отсутствия единой практики не учитывались.

Вопросы состояния безопасности дорожного движения планируется рассмотреть на заседании коллегии Генеральной прокуратуры в этом квартале 2024 года.

"В целом, вопросы соблюдения законности постоянно рассматриваются на заседаниях региональных координационных советов, по итогам которых вырабатываются рекомендации по снижению аварийности на дорогах и принятию комплексных мер, направленных на обеспечение дорожной безопасности", - пояснил Ерлан Жанпейсов.

Помощь инвесторам

Официальный представитель Генпрокуратуры Ерлан Жанпейсов отметил важность работы по привлечению инвестиций в экономику.

"Системно работаем по защите бизнеса, устраняем административные барьеры и негативные факторы, влияющие на инвестиционный климат", - сказал он.

Ранее Главой государства дано поручение по сопровождению прокурорами значимых инвестиционных проектов. С прошлого года в рамках этой работы прокуроры решили проблемы 546 инвесторов. Их вклад в экономику страны – 9,5 триллиона тенге.

В текущем году оказана помощь 411 инвесторам с суммой вложений свыше 9,1 триллиона тенге.

К примеру, 11 июля 2024 года в Жамбылской области по акту надзора немецкому инвестору ТОО "Кнауф Гипс Тараз" предоставлен дополнительный земельный участок в 20 гектаров для расширения производства. Акимат необоснованно отказывал в выделении дополнительного участка.

В Павлодарской области в рамках рассмотрения обращения швейцарского инвестора ТОО "EkibastuzFerroAlloys" по акту надзора прокуратуры 21 июля решен вопрос выдачи натурного гранта на подведение инфраструктуры для инвестпроекта.

В Алматы 20 августа по протесту прокуратуры отменен незаконный отказ в выдаче архитектурно-планировочного задания на строительство малого промышленного парка ТОО "Magnit plus".

"Подобные примеры надзорной деятельности имеются в каждом регионе. На сегодня прокурорами сопровождаются 839 инвестпроектов. Одним из инструментов защиты инвесторов стал "прокурорский фильтр". В текущем году поступило 14 995 решений, отказали в согласовании 537 решений", - заявил офицпредставитель ведомства.

К примеру, с министерства промышленности и строительства через "прокурорский фильтр" прошло 41 решение об отказе в выдаче лицензий, продлении контрактов на разведку и добычу полезных ископаемых.

По 12 Генеральной прокуратурой отказано в согласовании, тем самым защищены права инвесторов.

По нарушениям прав инвесторов по актам надзора отменено 37 актов госорганов, к ответственности привлечено 79 должностных лиц.

Разъяснительная работа среди населения

Ерлан Жанпейсов отметил, что в целях формирования высокого уровня правовой культуры населения, преодоления правового нигилизма в обществе, традиций безусловного уважения к закону и правопорядку Генеральной прокуратурой на постоянной основе осуществляется проведение информационной и идеологической работы среди населения в сфере профилактики правонарушений.

Так, в СМИ широко освещена статья Генерального прокурора "Основной вектор – Закон и Порядок" от 1 августа, в которой подведены итоги деятельности надзорного органа за первое полугодие 2024 года, а также поставлены задачи по укреплению верховенства закона в соответствии с базовым ориентиром "Закон и порядок", обозначенным Главой государства в концепции "Справедливый Казахстан".

По словам Жанпейсова, для продвижения идей данной концепции прокурорами используются всевозможные площадки.

К примеру, 8 ноября 2024 года государственный обвинитель по резонансному делу об убийстве Салтанат Нукеновой – Айжан Аймаганова выступила на Республиканском форуме Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана.

"Прокурор в ходе своего выступления подчеркнула важность соблюдения принципа "Закон и порядок" для достижения благополучия и безопасности в обществе. Ею выдвинута инициатива о старте акции "Тәртіпті өзіңнен баста!" ("Начни с себя!"), направленной на укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения и профилактику правонарушений среди молодежи", - сказал Жанпейсов.

Основной акцент в праворазъяснительной работе делается на учащуюся молодёжь в целях повышения их правового сознания и профилактики правонарушений.

Так, сотрудниками Генеральной и региональных прокуратур в рамках гостевых лекций в Национальном университете им. Аль-Фараби, КазНПУ им. Абая, Максут Нарикбаев университете до сведения более 400 студентов доведен ключевой посыл нынешнего послания Главы государства.

Кроме того в рамках проекта "Пространство будущего прокурора" в библиотеках указанных вузов открыт специальный уголок с информационными материалами об истории органов прокуратуры, жизни и работе известных юристов и видных деятелей, актуальных вопросах юриспруденции, а также материалами круглых столов и конференций о надзорной деятельности.

В Жамбылской области прокуроры в 165 школах области провели факультативные занятия с целью формирования законопослушного поведения среди молодежи.

В ходе данных встреч прокуроры проинформировали школьников об ответственности за уголовные и административные правонарушения, а также разъяснили негативные последствия неконтролируемого использования сомнительного контента в социальных сетях и вред наркотиков. В общей сложности охвачено более 85 тыс учащихся.

В Мангистауской области прокуроры провели масштабное мероприятие "Прокурорский час" с посещением 60 школ областного центра.

Данная акция реализуется регулярно в рамках реализации проекта "Прокурор тәрбиесі". Возглавил акцию прокурор области Айдос Майлыбаев, который в этот день встретился со студентами единственного в области университета имени Ш. Есенова, кроме того в мероприятии были задействованы сотрудники прокуратуры области и города Актау.

В Павлодаре определили пошаговый алгоритм по противодействию распространению наркотиков, мошенничеству и подростковой преступности.

Под председательством прокурора области Берика Жуйриктаева с участием руководителей всех заинтересованных госорганов проведено совещание с личным составом Департамента полиции.

Обсуждены причины преступлений среди несовершеннолетних, современные методы борьбы с мошенничеством и наркобизнесом, предложен комплекс мер по обновлению существующих подходов к выявлению новых мошеннических схем, распространения наркотиков через интернет и точечной профилактике подростковой преступности.

Запущен проект "Учимся в безопасности", цель которого создать в школах атмосферу нулевой терпимости к правонарушениям. По результатам координационного мероприятия установили конкретные сроки, индикаторы, цели и ответственность каждого должностного лица.

Подобная работа ведется во всех регионах страны и освещается в соцсетях.

Кроме того, в соответствии с поручением Генерального прокурора РК во всех регионах страны реализуется проект "Нет наркомании", в который вовлечены более 1 500 волонтеров. В их числе - школьники и студенты, известные общественники, деятели культуры и спорта, призеры Олимпийских игр, журналисты и блогеры.

По инициативе прокуратуры Туркестанской области 13 сентября состоялся антинаркотический форум, в котором приняли участие более тысячи человек, в том числе руководители центральных правоохранительных органов, депутат Мажилиса, видные общественные деятели.

Помимо докладов и обмена мнениями, участникам форума продемонстрировано театральное представление, иллюстрирующее пагубность употребления синтетических наркотиков.

Аналогичное мероприятие с участием представителей Генеральной прокуратуры и актива области организовано прокуратурой Кызылординской области 31 октября.

Одновременно органами прокуратуры создается и размещается наружная реклама с целью профилактики правонарушений, буллинга и суицидов среди детей.

Указанная работа ведется на постоянной основе органами прокуратуры и широко освещается в ведомственных социальных сетях, а также ведущих республиканских информагентствах и телеграмм-каналах.

"Кроме публикаций в соцсетях органы прокуратуры проводят встречи с населением, организовывают конференции, семинары и круглые столы, на которых обсуждаются и разъясняются основные ценности общества, доводится до сведения смысл принципа "Закон и порядок", ставшего идеологической и политической основой казахстанского общества", - сказал официальный представитель Генеральной прокуратуры.

Реакция надзорного органа на волнующие общество запросы осуществляется также с персональной страницы Генерального прокурора Берика Асылова в социальной сети "Х" (бывший Twitter).

Так, после волны детских самоубийств, 1 октября опубликован пост Генерального прокурора о принятых мерах по блокировке вредоносного контента и контроле за расследованием каждого факта.

Информационно-разъяснительная работа на местах проводится также на площадке постоянных телерубрик, таких как "Время прокурора", "Заң тілімен".