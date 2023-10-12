Безопасность, освещение и искусство: подземный переход "Калкаман" отремонтируют для алматинцев

В Алматы впервые с 2015 года отремонтируют подземный пешеходный переход возле городской клинической больницы №7, передаёт BaigeNews.kz.

"В народе этот подземный переход называют "Калкаман" в связи с расположением рядом 7-й городской больницы "Калкаман". В рамках ремонтных работ мы установили керамогранитные плиты. Полностью убираем старое освещение и устанавливаем антивандальное – оно позволит ярко осветить площадь подземного перехода и обеспечить безопасность граждан. Аким города поставил перед нами приоритетную задачу – сделать переходы освещёнными и безопасными. Мы полностью заменим камеры видеонаблюдения, которые будут связаны с полицейскими пунктами, чтобы в моменте отслеживать ситуацию", - отметила аким Наурызбайского район Назира Тогизбаева.

Видеонаблюдение поможет предотвратить появление стихийных базаров в переходе, отследить людей, просящих милостыню, а также избежать случаев вандализма, которые тоже не редкость.

"Ранее в переходе были звуковые приборы, но они перестали работать, поэтому сейчас здесь устанавливают новые, чтобы, когда люди проходят, играла фоновая музыка. А фишкой нашего подземного перехода будет панно, проект которого мы заказали у Союза художников Казахстана. Оно будет сделано из металла. Изображённый на нем народный батыр Калкаман будет символизировать наш микрорайон. В этом панно детально подчёркнуты воинские доспехи, щиты и, конечно же, скакун, на котором восседает всадник. Снизу панно мы установим QR-код, чтобы любой прохожий смог больше узнать об этом историческом персонаже, это будет особенно познавательно для молодого поколения. Можно будет узнать и о Наурызбайском районе в целом: как он образовался, какие здесь есть социальные объекты, что строится, какие школы и садики будут открыты", - рассказала аким Наурызбайского района.

В районе идёт ремонт трёх имеющихся подземных переходов. Он завершится до конца 2023 года.