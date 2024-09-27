Безопасность, опыт и энергобаланс: Зарубежные эксперты о необходимости АЭС в Казахстане

Казахстан может считаться новичком с точки зрения коммерческой атомной энергетики. Однако страна находится в выгодном положении для развития национальной ядерной программы, считают зарубежные эксперты из международных организаций. Среди других государств нас выделяет наличие богатых урановых ресурсов и опыт ядерных исследований. Накануне референдума, на котором решится судьба строительства первой в Казахстане АЭС, журналисты BaigeNews.kz выслушали мнения специалистов этой энергетической отрасли в части перспективности и безопасности мирного атома. Главные выводы из их интервью смотрите в нашем видео.