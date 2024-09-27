  • 27 Сентября, 13:08
  • BAIGENEWS

Безопасность, опыт и энергобаланс: Зарубежные эксперты о необходимости АЭС в Казахстане

Сегодня, 12:37
АВТОР
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ortcom.kz Сегодня, 12:37
Сегодня, 12:37
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Фото: ortcom.kz

Казахстан может считаться новичком с точки зрения коммерческой атомной энергетики. Однако страна находится в выгодном положении для развития национальной ядерной программы, считают зарубежные эксперты из международных организаций. Среди других государств нас выделяет наличие богатых урановых ресурсов и опыт ядерных исследований. Накануне референдума, на котором решится судьба строительства первой в Казахстане АЭС, журналисты BaigeNews.kz выслушали мнения специалистов этой энергетической отрасли в части перспективности и безопасности мирного атома. Главные выводы из их интервью смотрите в нашем видео. 

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