Безопасность, опыт и энергобаланс: Зарубежные эксперты о необходимости АЭС в Казахстане
Сегодня, 12:37
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Сегодня, 12:37Сегодня, 12:37
81Фото: ortcom.kz
Казахстан может считаться новичком с точки зрения коммерческой атомной энергетики. Однако страна находится в выгодном положении для развития национальной ядерной программы, считают зарубежные эксперты из международных организаций. Среди других государств нас выделяет наличие богатых урановых ресурсов и опыт ядерных исследований. Накануне референдума, на котором решится судьба строительства первой в Казахстане АЭС, журналисты BaigeNews.kz выслушали мнения специалистов этой энергетической отрасли в части перспективности и безопасности мирного атома. Главные выводы из их интервью смотрите в нашем видео.
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