АО "Пассажирские перевозки" напоминает пассажирам о перечне вещей, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте, передаёт BaigeNews.kz.

В соответствии с законодательством Казахстана, попытка провоза опасных или запрещенных предметов влечет за собой уголовную ответственность. В этой связи компания настоятельно рекомендует пассажирам заблаговременно ознакомиться с перечнем предметов, провоз которых строго запрещён.

Что запрещено брать в поезд?

Взрывные устройства и взрывчатые вещества, пиротехнику (салюты, фейерверки и другие предметы, которые потенциально взрывоопасны).

Радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе бензин, метиловый эфир, метанол.

Воспламеняющиеся твердые вещества.

Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии.

Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их.

Все виды огнестрельного оружия, в том числе метательное, электрическое, механическое оружие, комбинированное, бесствольное травматическое, газовое, предметы ударно-дробящего действия, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени.

Боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, в том числе патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи патроны.

Перед началом поездки на поезде пассажиры проходят обязательный контроль на вокзалах. В целях обеспечения безопасности на крупнейших железнодорожных станциях установлены рентгено-телевизионные установки, стационарные и ручные металлодетекторы, а также портативные детекторы. Работают системы видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, осуществляется круглосуточное дежурство сотрудников полиции и службы охраны.

Контроль безопасности осуществляется и в пути следования. В поездах действует система видеонаблюдения, информация с которой доступна исключительно уполномоченным сотрудникам ситуационного центра. Мониторинг ведется в круглосуточном режиме и охватывает наиболее уязвимые зоны: вагоны, входы и выходы, а также места общего пользования.

На сегодняшний день в рамках поэтапного внедрения системы видеонаблюдения в 24 составах поездов "Тальго" установлено 1350 камер.