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polisia.kz Сегодня, 09:56
171
Сегодня, 09:56
171
Фото: polisia.kz

Безопасность казахстанцев в праздники обеспечивают 20 тысяч полицейских и гвардейцев

В дни празднования Наурыз мейрамы по Казахстану около 20 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии заступили на службу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

В столичном центре оперативного управления министр внутренних дел Марат Ахметжанов провел оперативное совещание с личным составом региональных департаментов полиции. 

"На вас выпала ответственная задача — нести службу в эти праздничные дни. Необходимо на высоком уровне обеспечить безопасность и покой наших граждан. Проявлять заботу, чуткость и внимательность к каждому гражданину и его обращению. Быть вежливыми и корректными. Люди должны быть уверены, что полиция и Национальная гвардия – всегда на страже", — отметил глава ведомства. 

Он также поздравил своих коллег с национальным праздником Наурыз. 

"Пусть этот светлый праздник принесет всем радость, мир, тепло и благополучие", – пожелал министр.

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Сегодня, 09:56
171
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