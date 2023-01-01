Безопасность казахстанцев в ноговоднюю ночь обеспечивают свыше 24 тысяч наших сотрудников - МВД

Фото: polisia.kz

В ноговоднюю ночь по Казахстану свыше 24 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии обеспечивают безопасность граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Только по Астане в канун Нового года на улицах работают тысячи сотрудников. Центр оперативного управления обеспечивает контроль за ситуацией в городе. Наряды оперативно реагируют на все вызовы, которые поступают.

В новогоднюю ночь глава МВД Марат Ахметжанов проехал по подразделениям столичного гарнизона. Он проверил, как подчинённые несут службу и обеспечивают дорожную безопасность.

"От ваших действий зависит своевременный приём обращений граждан, прибытие нарядов на место происшествия, оперативное оказание помощи нашим гражданам. Они должны быть уверены: государство в лице полиции обеспечит их безопасность и защитит покой", – сказал глава ведомства.

По словам главного полицейского, обстановка в стране стабильная.

Марат Ахметжанов также лично поздравил дежурные наряды полиции с Новым годом. Он пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и счастья и заверил, что полицейские приложат все усилия в обеспечении безопасности граждан.