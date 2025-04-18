В Казахстане началась разработка национальной программы "Дети Казахстана", которая станет масштабной дорожной картой по обеспечению прав, безопасности и благополучия детей на ближайшие годы. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева в интервью телеканалу Jibek Joly, передаёт BaigeNews.kz.

Динара Закиева отметила, что программа создаётся по поручению Президента и объединит все действующие механизмы социальной и правовой поддержки детей, новые решения в сферах образования, здравоохранения, безопасности, инклюзии и досуга.

По ее словам, одним из главных шагов станет создание управлений по охране прав детей в структуре акиматов во всех регионах и районов. Сейчас эта функция находится внутри управлений образования, что, по словам Закиевой, создаёт конфликт интересов — ведь нередко именно в образовательной среде происходят нарушения прав ребёнка.

Закиева подчеркивает, что 70% детей в сельской местности не охвачены кружками, спортом и другими формами дополнительного образования, а в 47% сёл полностью отсутствует соответствующая инфраструктура.

"В районе Сарыагаш из 48 тысяч школьников только 9 тысяч охвачены дополнительным образованием. Остальные — вне кружков и секций. Их свободное время ничем не занято", — подчеркнула омбудсмен.

Для решения проблемы предлагается:

строительство малокомплектных спорткомплексов в сёлах (6 таких объектов уже поддержаны фондом "Самрук-Казына");

использование потенциала домов культуры и сельских клубов (в стране их более 4 тысяч, но они недозагружены);

расширение штата сотрудников и открытие детских кружков на их базе.

Детский омбудсмен также добавляет, что все новые учреждения и проекты должны быть инклюзивными. Она заявляет, выявлена ещё одна проблема: в 89% школ нет кабинетов поддержки инклюзии, что тормозит развитие инклюзивного образования.

"Для таких кабинетов нужны специалисты - тьюторы, педагоги-ассистенты, психологи. Без них школа не сможет полноценно работать с детьми с особыми образовательными потребностями", — отметила Закиева.

Завершить работу над программой планируется к декабрю 2025 года.