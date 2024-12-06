Несмотря на консолидацию государства и общества в решении проблемы бытового насилия, она по-прежнему остается злободневной, а неумолимая статистика показывает – случаев проявления агрессии с тяжелыми последствиями меньше не становится. Какие еще шаги необходимо сделать для приближения к безопасной и цивилизованной жизни, обсудили на конференции в области Абай, передает BaigeNews.kz.

Областная конференция "Противодействие домашнему насилию: проблемы и пути решения", организованная ОФ "Центр семьи" и Управлением внутренней политики области Абай, проходит в рамках мировой акции "16 дней активных действий против гендерного насилия". За большим столом собрались участники, знающие о проблеме далеко не понаслышке: общественники, помогающие семьям словом и делом, руководство кризисного центра, полицейские и многие другие.

"Это негативное явление как бытовое насилие мы можем победить, только если будем работать сообща, когда наше общество будет неравнодушным, - отметила исполнительный директор ОФ "Центр семьи" Людмила Асташкина. – К сожалению, пока сказать, что эта беда искоренена, мы не можем".

Так в общественный фонд "Центр семьи" стекаются все сведения о нуждающихся семьях, здесь им помогают юристы и психологи, до того, как открылся кризисный центр, фонд выполнял его функции, помогая спасать пострадавших женщин с детьми.

Но первыми на помощь приходит по вызову, конечно, полиция, помогая утихомирить разбушевавшегося агрессора. Руководство местной полицейской службы также отмечает, что проблема не только не решается, но с каждым годом только разрастается.

"Проблема бытового насилия с каждым годом набирает обороты. Этот вопрос нужно решать совместно со всеми заинтересованными организациями. Хочу отметить, что в нашем регионе полиция сталкивается со многими проблемами, связанными с семейно-бытовым насилием. Был случай, когда пострадавшая от побоев женщина не хотела возвращаться домой и жила в кризисном центре Семея. Мы ходатайствовали в суде об установлении особых требований по уголовной статье, однако, суд отклонил ходатайство и абьюзер остался дома, тогда как потерпевшая жила в кризисном центре. Новые законодательные нормы, к сожалению, работают не так, как нужно. Но есть и положительные примеры – в Абайском районе суд удовлетворил ходатайство потерпевшей, установил особые требования, и абьюзер не только покинул жилище, но и получил запрет приближаться к пострадавшей. Полиция не владеет такими полномочиями. До судов эту информацию нужно донести, поскольку иначе этот вопрос не решится. К примеру, в Европе дом покидает только агрессор. Это, можно сказать, негласное правило", — подчеркнул Бауыржан Садакбаев.

Кроме того, случаи бытовых скандалов с применением силы по-прежнему часто замалчиваются, и касается это не только женщин, но и детей, и даже пожилых людей, которые не сообщают об этом, пока агрессор не переходит все границы.

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Alikhan Bokeikhan university Динара Разиева отметила, что действующее законодательство хоть и защищает жертв бытового насилия фактически, но при наличии большого количества условий.

"В защиту прав жертв домашнего насилия необходимо проводить комплексные мероприятия. Ужесточением уголовного и административного наказания мы не добьёмся никаких результатов. Должно быть воспитание, но мы уже получили ту ситуацию, которую имеем сейчас. Последние изменения в нашем законодательстве, к сожалению, написаны кровью. В ситуации, когда женщина пострадала от бытового насилия, она должна решать вопрос переезда и ухода, заботиться о себе, о детях, тогда как абьюзер остается в жилплощади".

Также спикеры отметили, что необходимо проводить психологическую терапию и с самим агрессором, поскольку он может быть опасен и для общества. Сейчас к ним применяются карательные меры, но по сути причины такого поведения не изучаются и не корректируются.

Фото: Управлением внутренней политики области Абай.