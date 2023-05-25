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Бежавшего от войны россиянина суд постановил депортировать из Казахстана
В Уральске апелляционный суд постановил выдворить из Казахстана жителя Калмыкии Игоря Санджиева, бежавшего от мобилизации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Уральская неделя".
23 сентября 2022 года мужчина был мобилизован в российскую армию и сбежал из военной части. 25 марта 2023 года он пересёк российско-казахстанскую границу, пробравшись через колючую проволоку. Добрался до Уральска и, проконсультировавшись с правозащитниками, попытался получить статус беженца.
Суд быстро рассмотрел его ходатайство и отклонил. За незаконное пересечение границы Бокейординский суд наказал Санджиева условным лишением свободы на шесть месяцев и постановил депортировать в РФ. Суд также сослался на то, что у подсудимого на территории Казахстана отсутствуют постоянное место жительства, работа, родственники, а также есть решение комиссии об отказе в присвоении ему статуса беженца.
Санджиев не согласился с решением районного суда и обратился с апелляционной жалобой в суд ЗКО. 25 мая жалобу рассмотрели. Судья Дальдабеков огласил постановление, согласно которому приговор Бокейординского суда оставлен без изменений, а апелляционная жалоба Санджиева без удовлетворения.
"Постановление вступает в законную силу со дня его оглашения, постановление окончательное, обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не подлежит, но может быть пересмотрено в кассационной судебной коллегии Верховного суда Республики Казахстан, - огласил судья.
Адвокат и его подзащитный не согласны с таким исходом и собираются его обжаловать.
"Мы не согласны с данным решением. Согласно закону "О беженцах" в случае отказа местных исполнительных органов даётся срок в течение месяца, по закону, добровольно покинуть территорию Республики Казахстан", - объяснил адвокат Кобзарев.
Сам Игорь Санджиев назвал постановление суда ЗКО выдавливанием человека.
"Я считаю, что это выдавливание человека, чтобы не дать статус беженца, не портить отношения с соседней страной. Мне отказали в акимате в удовлетворении жалобы на статус беженца. На данное решение будет подана жалоба в областной суд. Будем изыскивать возможность, чтобы обжаловать в вышестоящие инстанции. Не знаю, как это будет происходить, может сейчас в отношении меня уже другие структуры начнут работать, чтобы я якобы собирал вещи", - сказал Санджиев.
По словам россиянина, если его депортируют на территорию РФ, ему грозит уголовный срок сразу по нескольким статьям - "Дезертирство", "Незаконное пересечение границы", "Дискредитация вооруженных сил РФ".
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