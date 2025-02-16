В социальных сетях появилось видео из торгового цетра Maxi Mall в Экибастузе. На кадрах — обрушившиеся на фудкорт и эскалатор стекло, плитка и металлические конструкции, передаёт BaigeNews.kz.

Также на видео можно рассмотреть как бегущих в разные стороны посетителей, так и людей снимающих происшествие на смартфоны.

"Мы были в Maxi Mall, стали спускаться и начала сыпаться крыша. Мы были на эскалаторе, я и муж. Я услышала громкий звук, после чего начали сыпаться куски и отлетать цемент, плитка. Было очень страшно. Муж меня вытолкнул, за нами стало все сыпаться и бежать люди. С нами сейчас всё в порядке, не знаю, есть ли пострадавшие, мы по возможности помогаем, приехали спасатели...", — рассказывает одна из очевидиц произошедшего.

"Бежали, как потерпевшие", — признаётся героиня другого видео.

ЧП прокомментировали в ДЧС Павлодарской области.

"В Экибастузе, в одном из торговых домов по улице М.Ауэзова произошло обрушение навесного потолка на площади 150 квадратных метров. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет", — сообщил заместитель начальника ПЧ-6 ДЧС Павлодарской области Асхат Амангельдиев.

По информации областного управления здравохранения, бригады скорой в данный момент дежурят на месте происшествия, но пока за медпомощью никто не обращался.