Бежал из СИЗО в Алматинской области подозреваемый в изнасиловании
Сегодня, 01:20
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Сегодня, 01:20Сегодня, 01:20
91Фото: pixabay.com
В Алматинской области из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования К., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал CentralMediaNews.
"Полиция ввела план "Сирена": в области выставили блок-посты, а все силы и средства департамента направили на поиск и задержание беглеца", - сообщает Telegram-канал.
Для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка. Отмечается, что ситуация находится на контроле руководства областного департамента.
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