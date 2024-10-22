Бежал из СИЗО в Алматинской области подозреваемый в изнасиловании

В Алматинской области из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования К., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал CentralMediaNews.

"Полиция ввела план "Сирена": в области выставили блок-посты, а все силы и средства департамента направили на поиск и задержание беглеца", - сообщает Telegram-канал.

Для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка. Отмечается, что ситуация находится на контроле руководства областного департамента.