25 қазан Республика күні
  • 22 Октября, 01:43
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Бежал из СИЗО в Алматинской области подозреваемый в изнасиловании

Сегодня, 01:20
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 01:20
Сегодня, 01:20
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Фото: pixabay.com

В Алматинской области из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования К., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал CentralMediaNews.

"Полиция ввела план "Сирена": в области выставили блок-посты, а все силы и средства департамента направили на поиск и задержание беглеца", - сообщает Telegram-канал.

Для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка. Отмечается, что ситуация находится на контроле руководства областного департамента.

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