Бездомных выселяют из Парижа перед Олимпиадой

Французские власти пытаются "отполировать" Париж в преддверии Олимпийских игр и переселяют бездомных со столичных улиц в специальные приюты в провинции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EuroNews.

В преддверии Олимпийских игр французское правительство применило новый подход к решению проблемы бездомных в Париже. С весны прошлого года по всей стране, в таких городах, как Тулуза, Бордо и Страсбург, было создано 10 временных приютов, призванных переселить бездомных со столичных улиц.

Более шестидесяти французских ассоциаций направили письмо в оргкомитет Олимпиады, осудив эту стратегию переселения как метод "социальной чистки". Они считают, что правительство намерено создать "отполированный образ столицы" перед Олимпийскими играми 2024 года.

Координатор мониторинга здоровья мигрантов из организации "Врачи мира" Поль Алози, один из представителей группы ассоциаций, объяснил нам свои опасения.

"Представим, что я — афганский проситель убежища, спасающийся от диктатуры талибов, — говорит Алози. — Я добираюсь до Парижа, но однажды в мой лагерь прибывает автобус и увозит меня. К сожалению, если я не подхожу по административным критериям, я могу оказаться в регионе, где гораздо меньше организаций, оказывающих медицинскую, социальную или юридическую помощь, и в конечном итоге я буду вынужден вернуться в Париж. Эта политика уже проводилась, но Олимпиада ускорила процесс. Существует настоятельная необходимость создать то, что они называют "чистым городом", и выполнить работу по "преследованию и очистке". Это слова министра внутренних дел. Мы знаем, что это также направлено на группы людей, которых правительство считает нежелательными".

Место, известное как "Юнибетон", когда-то было самым большим сквотом в Париже, но было демонтировано полицией в апреле. Более 400 человек, в основном из Чада и Судана, были выселены отсюда. Этот район должен стать частью Олимпийской деревни к Играм 2024 года.

"У нас было несколько встреч с префектурой, — рассказал беженец Фарис. — Были даны обещания, что нам предоставят жилье и позаботятся о людях. Ни одно из этих обещаний не было выполнено. В результате все эти люди оказались на улице. Беженцы бросают плохую тень на Олимпийские игры. Именно поэтому нас решили выдворить. Однако не было предложено никакого решения для людей, которых выселили из сквотов".

Другие приюты для бездомных в городе также испытывают давление, поскольку они расположены в районах, отведенных под олимпийские объекты.

"Людей, живущих на улицах, особенно беженцев, вытесняют из Парижа все дальше, — говорит менеджер дневного приюта Бенжамен Каган. — Мы часто слышим сообщения о том, что людей будят по ночам и просят уйти. У нас вызывают опасения трудности, с которыми эти люди столкнутся во время Олимпийских игр в плане передвижения и доступа к определенным местам отдыха".

Префектура Парижа подтвердила своё стремление убрать этих людей с улиц, независимо от Олимпийских игр — чтобы обеспечить их более достойным жильем.

Бездомные находятся в опасной ситуации, поскольку их заставляют проходить собеседования в парижской префектуре, а это — потенциально опасный процесс для мигрантов, не имеющих легального статуса, который может привести к их высылке из страны.

