В соцсетях распространяется видео, на котором несколько людей без определённого места жительства заявляют, что их насильно вывезли из Алматы в пригород и бросили на улице, передаёт BaigeNews.kz.

По словам самих бездомных, их задержали сотрудники полиции в центре Алматы — в районе улицы Байзакова, после чего на служебных автомобилях вывезли в город Конаев и оставили прямо у дороги.

"С Алмалинского района сюда привезли, бросили на улице, на дороге", — говорит один из мужчин на видео. "С Алматы прибыл. Алмалинское РУВД. Человек 15 нас было", — подтверждает другой.

Инцидент вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей, многие из которых назвали действия полиции бесчеловечными и унижающими человеческое достоинство.

В ответ на обвинения, в пресс-службе Департамента полиции Алматы заявили, что проводится служебная проверка по факту опубликованных кадров.

"Профилактические мероприятия, включая выявление лиц без определённого места жительства, проводятся на постоянной основе. Они осуществляются в сотрудничестве с социальными и медицинскими службами и строго в рамках действующего законодательства", — говорится в официальном комментарии.

Ранее сообщалось, что жители алматинского Арбата шокированы нашествием бомжей.