Бездомных из Алматы массово вывозят в пригороды и бросают на произвол судьбы
В Конаеве обнаружены десятки бездомных, вывезенных из Алматы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В соцсетях распространяется видео, на котором несколько людей без определённого места жительства заявляют, что их насильно вывезли из Алматы в пригород и бросили на улице, передаёт BaigeNews.kz.
По словам самих бездомных, их задержали сотрудники полиции в центре Алматы — в районе улицы Байзакова, после чего на служебных автомобилях вывезли в город Конаев и оставили прямо у дороги.
"С Алмалинского района сюда привезли, бросили на улице, на дороге", — говорит один из мужчин на видео.
"С Алматы прибыл. Алмалинское РУВД. Человек 15 нас было", — подтверждает другой.
Инцидент вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей, многие из которых назвали действия полиции бесчеловечными и унижающими человеческое достоинство.
В ответ на обвинения, в пресс-службе Департамента полиции Алматы заявили, что проводится служебная проверка по факту опубликованных кадров.
"Профилактические мероприятия, включая выявление лиц без определённого места жительства, проводятся на постоянной основе. Они осуществляются в сотрудничестве с социальными и медицинскими службами и строго в рамках действующего законодательства", — говорится в официальном комментарии.
Ранее сообщалось, что жители алматинского Арбата шокированы нашествием бомжей.
Самое читаемое
- 690 тысяч тенге недостаточно: сотрудники "Астана-Зеленстрой" продолжают выражать недовольство
- В Жамбылской области университет подал в суд на отчисленного студента-должника
- Сладкий хаос: раздача торта в Таразе обернулась массовой давкой
- В Актау школьницы удушили девочку ради кратковременного удовольствия
- Назначен заместитель акима Астаны