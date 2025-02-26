Бездомные рядом с детским туалетом: родители обеспокоены условиями в школе Алматинской области
В школе на 1500 учеников санитарные проблемы.
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В посёлке Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области разгорается скандал, связанный с условиями обучения в средней школе имени Аль-Фараби, передаёт BaigeNews.kz.
Родители учеников жалуются на антисанитарное состояние уличного туалета, которым вынуждены пользоваться дети. Кроме того, туалет не огорожен, а доступ к нему открыт для посторонних, включая бездомных.
По их словам, проблему усугубляет отсутствие освещения, что делает пользование туалетом небезопасным, особенно в тёмное время суток.
В социальных сетях появились сообщения о том, что в школе уже происходили инциденты, однако, по словам родителей, администрация учебного заведения не приняла никаких мер для их предотвращения.
В ГУ "Отдел образования по Енбекшиказахскому району" сообщили, что школа была построена в 1978 году и рассчитана на 640 учеников, однако сегодня в ней обучаются 1557 детей.
В 2015 году в здании проводился капитальный ремонт, в ходе которого были предусмотрены как внутренние, так и наружные туалеты. По заверениям отдела образования, туалеты ежедневно убираются, а на территории уличного туалета имеется освещение.
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