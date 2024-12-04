Безбарьерные парковки появятся в двух районах Алматы

В Алматы продолжается модернизация парковочной инфраструктуры. С 5 декабря в Жетысуском и Бостандакском районах города запустят системы безбарьерной парковки, передаёт BaigeNews.kz.

Новые системы появятся на территории парковок площадочного типа перед ТЦ "Адем", "Ялян", "Алатау 1", "Батыр", "Алмалы", "Олжа", рынка "Барыс", а также у БЦ "Нурлы Тау", севернее проспекта аль-Фараби, восточнее улицы Желтоксан.

"Безшлагбаумная система парковки использует современные камеры фото- и видеофиксации для контроля въезда и выезда автомобилей. При въезде на парковку камера автоматически фиксирует государственный номер и время прибытия автомобиля. Аналогично фиксируется время выезда. Это позволяет точно учитывать продолжительность парковки и исключает необходимость остановки перед шлагбаумом, что существенно сокращает время и устраняет очереди", - сообщили в акимате Алматы.

На коммунальных парковках действует предоплатная система.

Напомним, в октябре аналогичная система парковок была запущена у рынков "Казына", "Арлан", "Алатау-2", "Акбулак-1", "Акбулак-2" и "Акбулак-3". Водители отмечают удобство новой системы.

Внедрение безбарьерной системы парковок — это часть глобальной стратегии по улучшению городской инфраструктуры. Планируется, что в ближайшем будущем для удобства алматинцев такая система будет установлена на большинстве коммунальных парковок города.