Уже с осени 2025 года в алматинском метро все турникеты оснастят системой бесконтактной оплаты, передаёт BaigeNews.kz. Пассажирам больше не придётся стоять в очередях за жетонами или пополнять транспортные карты - теперь достаточно просто приложить банковскую карту или смартфон с Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay прямо к турникету.

Нововведение избавит от лишних действий и особенно понравится тем, кто редко пользуется метро или приезжает в город ненадолго. Кроме того, модернизация ускорит поток пассажиров в час пик и повысит общее удобство поездок.