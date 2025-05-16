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Без жетонов и очередей: метро Алматы переходит на бесконтактную оплату

В метро Алматы запускают оплату картой прямо на турникетах.

Сегодня, 14:37
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Без жетонов и очередей: метро Алматы переходит на бесконтактную оплату Сегодня, 14:37
Сегодня, 14:37
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Уже с осени 2025 года в алматинском метро все турникеты оснастят системой бесконтактной оплаты, передаёт BaigeNews.kz. Пассажирам больше не придётся стоять в очередях за жетонами или пополнять транспортные карты - теперь достаточно просто приложить банковскую карту или смартфон с Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay прямо к турникету.

Нововведение избавит от лишних действий и особенно понравится тем, кто редко пользуется метро или приезжает в город ненадолго. Кроме того, модернизация ускорит поток пассажиров в час пик и повысит общее удобство поездок.

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