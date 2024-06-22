Без воды в тридцатиградусную жару: аким Павлодара извинился перед жителями

Из-за коммунальной аварии жители Павлодара почти на сутки остались без воды. К вечеру пятницы в магазинах начался ажиотаж, на прилавках практически не осталось пятилитровых бутылей с водой, а на колонках в жару образовались огромные очереди, передаёт BaigeNews.kz.

Водоснабжение в многоэтажках восстановили этой ночью, однако жители некоторых районов до сих пор жалуются на отсутствие воды в кране или слабый напор. Павлодарцы в социальных сетях пишут, что слабое давление к этому часу остаётся в районе Диспетчерской, а также некоторых в домах по улицам Астана, Генерала Дюсенова, Лермонтова, Назарбаева, Торайгырова. Между тем, воды по-прежнему нет в районе Радиозавода.

В горводоканале ситуацию объяснили вынужденным отключением насосного оборудования и снижением давления по городу. На место аварии выезжал аким области - Асаин Байханов, а также руководство акимата города и коммунальных служб.

Водоснабжение в большей части многоэтажек Павлодара вернулось этой ночью, в четыре утра вода появилась почти во всех домах.

За сложившуюся ситуацию перед жителями в соцсетях извинился аким города Хасар Хабылбеков.

"В 8:45 21 июня на насосной станции первого подъема ТОО "Павлодарводоканал" произошло технологическое нарушение по электроснабжению. Работы по восстановлению велись в круглосуточном режиме. На сегодняшний день подача водоснабжения в город восстановлена. Если есть отдельные адреса, по которым водоснабжение не восстановлено, пишите в комментариях. Мы будем точечно отрабатывать. Хочу принести извинения за причиненные неудобства. По данному факту департаментом энергонадзора будет проведено расследование", — заверил градоначальник.