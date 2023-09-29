Без воды и света живут в селах рядом с Астаной

Жители посёлков близ Астаны устали от постоянных перебоев с водой и светом. Мощностей частных подстанций не хватает на растущее с каждым годом население. С отключением электричества останавливаются и насосные станции: прекращается подача воды. Между тем, из-за близости к столице переезжающих в поселки становится всё больше. Вот только прописываться в них люди не спешат, из-за чего и не пополняется бюджет сёл, передает BaigeNews.kz.

Посёлок Талапкер с 25-тысячным населением всего в 6-ти километрах от Астаны. Однако сами сельчане близость к столице называют единственным "плюсом". Жительница Талапкера Галия Касымова переехала сюда с семьёй двенадцать лет назад. За эти годы проблемы электро-и водоснабжения так и не решились, рассказывает женщина.

"Свет проводили своими силами, собирали деньги на провода, столбы, счётчики и на всё остальное, что нужно для проведения электричества. По поводу воды: бурлили скважину, но вода оказалась непригодная как для питья, так и для других целей. Заливали эту солёную воду для парового отопления в радиаторы - соль разъела трубы", - возмущается Галия Касымова.

По её словам, провести воду в дома сельские власти обещали ещё пять лет назад. Все эти годы супруг женщины, как и остальные сельчане, вынужден носить воду с колонки.

"Каждый день таскает эти тяжёлые фляги, бочки. Гробит своё здоровье. Это, конечно, он делает для себя, своей семьи, но раз обещали, почему не сделают для людей человеческие условия? Тяжело воду возить, переливать. Вот так стоять то на морозе, либо в дождь или в жару. Мы тоже хотим прийти с работы, как все нормальные люди, открыть кран с водой и спокойно умываться и не беспокоиться: хватит ли воды в бочке, чтобы постирать вещи. Хочу, чтобы нас услышали и провели нам воду, наконец", - негодует жительница Тарапкера.

Другая жительница Талапкера Гульмира Тажмагамбетова сетует не только на отсутствие воды в поселке, но и освещения. Воду, к слову, порой им приходится привозить прямо из города.

"Вечером из школы с детьми идем по темноте. Ни одного фонаря. Тьма такая, что друг друга не видим. А скоро зима. Сейчас после дождя итак по бездорожью возвращаемся, по этой слякоти, ямам и грязи, представляете, еще и в темноте? За школьников страшно", - возмущается жительца улицы Молдагуловой.

В посёлке установлено 5 модульных станций очистки воды, до конца года власти обещают поставить и шестую. Намного дольше талапкерцам придётся ждать централизованного водопровода. Большой проект подведения воды из источника Кенжебайсай стоимостью в 12 миллиардов тенге планируют завершить только в 2025 году.

Водой обеспечат 30 сел близ столицы. Жители трети домов в Талапкере всё ещё покупают электроэнергию у частных подстанций по 32 тенге за Квт/час. Это на 10 тенге дороже, чем платят абоненты Акмолинской распределительной электросетевой компании (АРЭК). Передать оставшуюся часть посёлка на баланс монополиста власти намерены к концу года.

"Построена новая подстанция. Свыше 70% домов переведено на государственные линии. Эта работа у нас ведётся второй год. От частных подстанций зависят 30% жителей. Именно на этих улицах ещё нет освещения. Но оно заложено в проекте дорожного строительства. Чтобы не было двойных трат, мы пока не выделяем деньги на освещение этих улиц", - сообщил аким Талапкерского сельского округа Мирас Кужубаев.

В таком же положении и 30-тысячное население Караоткеля. Как и Талапкер, село в нескольких километрах от столицы не подключено к центральному водо-и теплоснабжению.

"Мы в Караоткеле покупаем электричество у частного лица по 29 тенге за Квт/час. Платим, но в случае поломки должны сами собирать деньги для ремонта, из-за безвыходности приходится терпеть всё, хотя живем в 500 метрах от столицы Казахстана", - рассказывают жители поселка.

Они показывают видео, снятое недавно в местной насосной станции, где из-за отключений электричества насосы простаивали больше суток. Всё это время в домах у сельчан не было и воды.

"Недавно сгорел трансформатор, мы полторы суток сидели без света и воды, так как не у всех есть вода, у многих стоят скважины. Замакима пришел лишь через день, вышли все старики и многодетные мамы на встречу с акимом, народ был очень обозленный", - делится жительница Караоткеля Гульсамал Шуданова

В акимате Целиноградского района объясняют, было аварийное отключение электроэнергии, без света остались 30 домов. Районный отдел ЖКХ вынужден был объявить тендер на новые работы по энергоснабжению.

"Временно был установлен трансформатор с мощностью 160 кВт. Для обеспечения электроэнергией улиц, не вошедших в первую очередь, был объявлен конкурс на реализацию проекта "Электроснабжение 2-й очереди села Караоткель". В марте текущего года начаты работы, генеральным подрядчиком является АО "Электромонтаж". Планируемый срок завершения четвертый квартал 2024 года при своевременном финансировании", - говорится в письме районного акимата.

Проблемы с энергоснабжением скоро решатся, заверяет и аким Караоткельского сельского округа Талаптан Дауылтаев. Все источники энергии передают на баланс АРЭК. Договор, по его словам, уже составлен, все сети и трансформаторы будут обслуживаться централизованно. То есть без финансового участия населения. Правда, платить за свет жителям придётся больше.

"Раньше всё это было на балансе акимата, контракт на обслуживание выиграл частник, он нанимал субподрядчика. При аварии он должен приехать в течение 20 минут и устранять её причины. Мастер живёт далеко, пока он приедет, восстановит, очень много времени уходило. После этих ситуаций мы написали в АРЭК, чтобы они приняли на свой баланс и обслуживание. Договор составили. АРЭК сами монополисты, обслуживать будут по-другому. Раньше линии были на балансе частных трансформаторных подстанций. Теперь тариф установят в АРЭК. 24 тенге за Квт было, будут отправлять уведомление, что на 2 тенге подорожает", - объясняет Талаптан Дауылтаев.

С авариями на электросетях связаны, и перебои с водоснабжением, продолжает он. Как выяснилось, при строительстве водовода подрядчики не поставили так называемые "заглушки". Это фитинги, разделяющие водоснабжение каждой улицы. В результате, поясняет глава поселка, авария на одном участке блокирует подачу воды на весь посёлок.

Талаптан Дауылтаев рассказывает, что зависит от бюджета из района. Финансирования не хватает, а число переезжающих в село растёт с каждым годом, но люди, говорит он, не спешат прописываться и, фактически, налоги караоткельцев уходят в столицу.

"30 тысячное население сейчас, многие работают в городе. Не прописываются здесь. Всех просим, чтобы прописались. Это сколько лет уже продолжается. Пенсионеры в городе получают пенсии, прикреплены там к поликлиникам, им оформляется проездной в автобусе, им так удобнее. А ведь финансирование дается по прописке, по количеству населения. Все налоги уходят туда, а они здесь живут, машины все с астанинскими номерами. Если бы люди прописались, были бы основания выбивать средства на освещение, автобусы бы пошли. Поликлинику бы построили", - считает аким.

По словам акимов поселков, при планировании бюджетных программ учитывается количество населения. Фактически в Талапкере сейчас прописано, по данным Мираса Кужубаева, около 12 тысяч человек.

"Хотя живет вдвое больше людей", - говорит аким Талапкерского округа.

В поселке нет поликлиники, работает только амбулатория. За врачебной помощью людям приходится ехать в райцентр или Кокшетау.

"В следующем году будем разрабатывать проектную документацию на поликлинику. Проблема прописки – палка о двух концах. Какие- то услуги доступны в городе, поэтому люди стараются сохранить городскую прописку. Но налоги, в том числе на транспорт, уходят в город. У нас даже полицейского пункта нет", - рассказывает аким округа.

Получается замкнутый круг. Из-за отсутствия элементарных удобств, к примеру, поликлиник, садиков, школ, сельчане не отказываются от городской прописки. В итоге, государство не учитывают их в расчётах на социальное благоустройство сёл.