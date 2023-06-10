Без воды и электричества сидят жильцы ЖК Астаны, где горел паркинг

Фото: МЧС РК

Третий день без воды, канализации и электричества живут жильцы жилого комплекса Астаны, где недавно произошёл пожар в паркинге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В трёх подъездах ЖК, а это больше ста квартир, отсутствуют элементарные блага цивилизации.

ЧП в крытом паркинге ЖК на левом берегу столицы произошло 6 июня. Возгорание было настолько сильным, что людей из квартир пришлось эвакуировать по пожарной лестнице. Некоторых даже увезли на скорой с диагнозом "отравление угарным газом".

Шесть автомашин, которые в момент возгорания находились рядом с очагом, не подлежат восстановлению. Пламя было настолько сильным, что расплавились даже батареи, а в некоторых авто от высокой температуры сработали подушки безопасности.

"Кто нам это всё восстановит? Моя машина куплена четыре месяца тому назад за 13 миллионов тенге. Я же не могу, если виновник не восстановит, вот так оставить всё это. Потому что я в этой машине нуждаюсь. У меня ребёнок, который постоянно нуждается в лечении. Я его вожу. 13 миллионов мы же не можем выкинуть на ветер", — говорит жительница ЖК.

Жильцы дома третий день самостоятельно отмывают свои квартиры и подъезды от сажи. По словам людей, поддержку оказали лишь соседи из ближайших ЖК.

Во время ЧП пожарная сигнализация не сработала. Застройщик заявил, что ещё в 2017 году он сдал дом в эксплуатацию, а в 2021-м его передали на баланс ОСИ. Поэтому теперь за ЖК отвечают жильцы дома как собственники квартир. Он добавил, что, когда сдавал дом, всё, в том числе и пожарная система безопасности, работало исправно.

Версии произошедшего у всех разные. При этом люди не исключают версию взрыва автомобильного газобалонного оборудования и даже вероятность поджога.

В ДЧС сообщили, что как только выяснят все подробности ЧП, дело передадут в полицию.