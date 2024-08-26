Без воды и дорог живут жители окраины в Кызылорде

Жители дачного поселка Сабалак города Кызылорды жалуются на отсутствие благ цивилизации. По словам людей, они устали от дефицита питьевой воды и разбитых дорог. Много лет люди вынуждены обращаться в местный акимат и требовать решения проблем. Власти в свою очередь уверяют, жалобы населения необоснованные, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Дачный поселок Сабалак находится на окраине города. Сейчас здесь живут пять с половиной тысяч человек. Есть школа, функционирует частный детский сад. С каждым годом в поселке увеличивается число коммерческих объектов. Однако полностью решить проблему с инфраструктурой не получается. Особенно жителей беспокоит проблема с питьевой водой.

"Я переехал сюда из аула Айдарлы Сырдарьинского района. Купил участок, построил дом. Несколько лет приходилось покупать бутилированную воду или привозить ее из областного центра. Для бытовых нужд использовали воду из колодца. Потом Сабалак подключили к центральной системе водоснабжения, думали проблем с водой больше не будет. Но оказалось не так. Сейчас ситуация непростая, воды нет даже днем. Приходится ждать глубокой ночи, чтобы набрать впрок. А во время жары нет возможности искупаться, не можем использовать стиральную машину", - жалуется житель Сабалака Балабай Ыбыраев.

По данным местного акимата, проект подключения к системе водоснабжения дачного поселка начался в 2019 году. На протяжении двух лет были протянуты 67 магистральных и внутренних сетей. Как выяснилось, прорытых скважин оказалось недостаточно, чтобы обеспечить население живительной влагой. Жители устали жаловаться, они больше не верят обещаниям чиновников.

"Иногда приходится несколько дней сидеть без воды, она не течет даже ночью. Начинаем звонить в аварийные службы, в акимат. Только после скандала и публикаций в социальных сетях специалисты начинают реагировать. Недавно в Сабалак приезжал новый аким города Кызылорды Нуржан Ахатов, однако ничего конкретного сказать он нам не смог. Не знаем теперь куда обращаться за помощью", - признается еще одна жительница поселка Айман Бактиярова.

Помимо питьевой воды жители Сабалака жалуются на разбитые дороги. В дождливую погоду передвигаться на утопающих в грязи улицах практически невозможно. Даже единственная центральная улица нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, водители скорой помощи часто не могут добраться до нужного дома, элементарно застревают в ямах.

"В Сабалаке проживают много пожилых людей и детей. Машины скорой помощи и перевозки детей в детсады с трудом приезжают. Особенно ситуация ухудшается, когда дождь и грунтовые воды весной и осенью размывают дороги, не покрытые асфальтом. На многих улицах нет освещения. Мы беспокоимся за родных", - делится Калдыбай Пирназар.

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В прошлом году в дачном поселке Сабалак на 18 улиц был уложен гравий, для этих целей из местного бюджета выделили 377 миллиона тенге. Власти уверяют, проблема дорог решается поэтапно, дефицит с питьевой водой тоже находится на стадии решения.

"На сегодняшний день жители Сабалака получают 1300 кубометров воды в сутки, дефицита воды не наблюдается. Во время аварийных ситуаций специалисты оперативно реагируют и приводят в порядок систему водоснабжения. В летний период напор воды действительно падает. Это связано тем, что жители используют воду не по назначению, то есть поливают огород. Во время рейдов были выявлены ряд нарушений. Сейчас городской акимат Кызылорды рассматривает вопрос о бурении дополнительной скважины в поселке Сабалак", - прокомментировали в "Қызылорда су жүйесі".

Надо отметить, сабалаковцы много лет просили акимат провести природный газ в поселок. Сейчас за счет спонсоров началась газификация. Жители надеются, что проект не останется не завершенным.