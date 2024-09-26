Без водопровода, дорог и интернета живёт посёлок в 20 км от Караганды

Без водопровода, без дорог, без интернета живут жители посёлка Малая Сарань, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Этот населённый пункт расположен в нескольких километрах от города Сарань, который в последние годы оживился и там стала восстанавливаться инфраструктура.

В Малой Сарани семь улиц и около 40 домов. Этот небольшой посёлок появился в начале 40-х годов прошлого столетия. Сначала здесь в основном жили геологи, которые вели разведку угольных месторождений. Потом поселились семьи шахтёров. Этот населённый пункт также известен тем, что тут родился первый президент Чеченской Республики Ахмад Кадыров.

Некогда шумный посёлок сегодня живёт в тишине и практически во мраке. Жители Малой Сарани на протяжении нескольких лет просят власти обратить внимание на их проблемы, но пока решения вопросов нет.

У них отсутствует центральное водоснабжение. Некоторые жители пробурили в своих дворах скважину и этой водой пользуются все соседи в округе.

"У некоторых жильцов есть скважины. Но так как рядом карьер, вода со скважин уходит. Глубина скважин – от 60 метров. И если с одного колодца уйдёт вода, то пробурить другую скважину обойдётся очень дорого – около двух миллионов тенге. Это неподъёмная сумма для нас. Поэтому многие жители берут воду у соседей, но много ведь и не наберёшь. Вообще мы опасаемся, что и эта вода уйдёт со скважин, потому что карьеры углубляются", – говорит жительница посёлка Малая Сарань Наталья Панусенко.

В акимате города Сарань, куда территориально относится данный посёлок, говорят откровенно: водопровод в Малой Сарани строить не будут.

"Водоснабжение не планируется вообще. Дело в том, что в Малой Сарани под землёй находятся угольные пласты, значит добывается или будет добываться уголь. Плюс ко всему, территория, на которой стоит посёлок, принадлежит металлургическому комбинату Qarmet, поэтому мы там не можем проводить работы, в том числе подземные. Укладка труб и кабелей опасна, потому что начнётся обвал земли", – сказали в акимате города Сарань.

Металлургический комбинат Qarmet ещё в 90-х годах прошлого века предлагал переселить жителей посёлка Малая Сарань путём выкупа их жилья.

"Вопрос выкупа домов поднимался в 1997-2000 годах. Якобы пошла просадка земли. В те годы "АрселорМиттал Темиртау" (ныне металлургический комбинат Qarmet) выделял по 3000 долларов тем, кто якобы попал под снос, а наши власти давали по прописке по 20 000 тенге на человека. Поэтому многие отказались от переселения, некоторые стали судиться. Но половина согласились. На РТИ некоторым давали квартиры, кто раньше попал под просадку земли. Но что значит квартира в сравнении с домом, в котором есть отопление, баня, сарай для скота, гараж, огород, за счёт которого можно делать соленья и варенье. Да и сама земля в посёлке очень плодородная в сравнении с городом Сарань", – рассказывает житель Малой Сарани Павел Пиминов.

Ещё одна большая проблема Малой Сарани – слабый интернет. Посёлок находится всего в 20 километрах от областного центра и на окраине Сарани, но при въезде в него связь резко ухудшается. Учитывая, что в Малой Сарани живут семьи с детьми школьного возраста, вопрос с интернетом очень актуален.

"Интернет у нас вообще никакой. Если мы и пользуемся интернетом, то только при помощи усилителей. В домах у некоторых жителей стоят модемы. Но с этим модемом надо ходить по комнате, чтобы поймать связь. Так же и с сотовым телефоном. Идёшь по посёлку, в одном месте ловит, в другом нет. Без интернета, сами понимаете, уроки сделать невозможно. Сейчас ведь всё через интернет. Например, у студентов все учебные материалы в интернете. И с нашим слабым интернетом это, соответственно, нервы и невыполненные задания, соответственно, плохие оценки", – говорит Наталья Панусенко.

Плохие оценки в школе – не единственная проблема местных детей. Каждый вечер им приходится ходить по улицам, где нет ни одной опоры освещения. Особенно трудно приходится в зимнее время.

Освещение на улицах в Малой Сарани обещают установить только после ремонта дорог, который планируется в следующем году.

"Запланировано грейдирование дороги, то есть там будут снимать плохой слой дороги, а асфальтирования в этом и в следующем году точно не будет. В ближайшие годы вряд ли будем асфальтировать, потому что у нас есть другие участки, где больше людей проживают", – прокомментировали в акимате города Сарань.

В акимате признались, что скорее всего жителей Малой Сарани переселят.

"Мы ищем варианты по переселению людей на микрорайон РТИ, где сейчас восстанавливаем дома. Квартиры там выдают за счёт государства. Мы этот вопрос поднимаем и пробуем найти законодательную основу для этого", – резюмировали в акимате.

Фото: Айжан Ныгметжан