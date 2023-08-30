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Без вести пропавшую в Кокшетау девочку обнаружили на съёмной квартире

Сегодня, 12:40
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 12:40
Сегодня, 12:40
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Фото: polisia.kz

На съёмной квартире в Кокшетау нашли пропавшую без вести 15-летнюю девочку. Она находилась там со своим другом-ровесником, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Местная жительница обратилась с заявлением о пропаже дочери в управление полиции Кокшетау. По её словам, девочка ушла из дома 27 августа около 14:00 и не вернулась.

Выяснилось, что ранее подросток уже не раз уходила из дома и состоит на учёте в отделе ювенальной полиции за нахождение в ночное время вне дома и распитие спиртных напитков в общественном месте.

Сотрудники полиции проверили контакты и профили девочки в соцсетях, места возможного пребывания и перемещения подростка, изучили записи камер видеонаблюдения города.

"В результате принятых мер без вести пропавшая была найдена полицейскими на съёмной квартире с другом-сверстником. Установлено, что в отношении девочки никаких противоправных действий совершено не было", - отметили полицейские.

По данному факту составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего", наказывается штрафом в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Кокшетау.

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