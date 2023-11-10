Без вести пропавшую акмолинку нашли в больнице Астаны
Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
45Фото: polisia.kz
Местонахождение без вести пропавшей девушки из Степногорска установлено в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение без вести пропавшей установлено в одном из медицинских учреждений столицы. В отношении девушки каких-либо преступлений и правонарушений совершено не было", - сообщили в полиции.
Напомним, вчера в полицию поступило заявление о без вести пропавшей жительницы Степногорска. Девушка пропала 31 октября 2023 года. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что с банковской карты без вести пропавшей были произведены покупки в Астане.
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