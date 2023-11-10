Без вести пропавшую акмолинку нашли в больнице Астаны

Местонахождение без вести пропавшей девушки из Степногорска установлено в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение без вести пропавшей установлено в одном из медицинских учреждений столицы. В отношении девушки каких-либо преступлений и правонарушений совершено не было", - сообщили в полиции.

Напомним, вчера в полицию поступило заявление о без вести пропавшей жительницы Степногорска. Девушка пропала 31 октября 2023 года. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что с банковской карты без вести пропавшей были произведены покупки в Астане.