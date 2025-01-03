Что имеется ввиду под принципом "Закон и Порядок" в Казахстане и какие уроки удалось извлечь правоохранительной системе страны из трагедии в Талгаре? BaigeNews.kz публикует наиболее интересные отрывки из интервью Касым-Жомарта Токаева в газете "Ana tili"

– Вы всегда говорите о важности обеспечения принципа "Закон и Порядок". Но некоторые воспринимают это как попытку "закрутить гайки". Как Вы относитесь к подобного рода высказываниям?

– Неправильно полагать, что принцип "Закон и Порядок" касается лишь правоохранительной сферы. Понимаю данный принцип гораздо шире. "Закон и Порядок" – это основной принцип государственного строительства.

Речь ни в коем случае не идет о попытке установить тотальный контроль над обществом путем применения карательных мер. Принцип "Закон и Порядок" – это, по сути, фундамент зрелой демократии и основа правового государства. Без "Закона и Порядка", без уважения к правовым нормам невозможно построить Справедливый Казахстан, превратить его в успешное государство.

Поэтому наша задача – укоренить этот принцип в нашей системе ценностей, сделать его неотъемлемой частью народного менталитета и общественной жизни. Понимаю, что понадобится немало времени и усилий для укоренения "Закона и Порядка" в нашем обществе, ведь далеко не все граждане готовы к восприятию данного принципа как образа жизни. Но дорогу осилит идущий.

– Криминальный инцидент, произошедший в Талгаре, вызвал большой резонанс в обществе. Всем интересно Ваше мнение по данной ситуации.

– Повторяю, принцип "Закон и Порядок" в нашей стране должен быть незыблем. В своем Послании, еще до происшествия в Талгаре, потребовал от правоохранительных органов покончить с криминалитетом и бандитизмом.

Надо помнить, во время январских событий именно бандитские группы выступили в качестве исполнителей организации массовых беспорядков.

В последние два года государство показало свою способность эффективно бороться с организованной преступностью. Выявляется и пресекается деятельность наиболее опасных преступных групп, определяются их коррупционные связи и источники финансирования. В прошлом году к уголовной ответственности привлечено 246 лиц, в том числе 30 лидеров организованных преступных группировок. Эта работа находится на моем особом контроле.

После происшествия в Талгаре правоохранительные органы приняли все необходимые меры, подозреваемые в преступлении задержаны. Следственные действия подошли к завершению. В скором времени состоится суд по данному делу.

Все меры уполномоченных органов в связи с трагическим случаем в Талгаре полностью соответствуют требованиям закона. Остальное – домыслы и инсинуации деструктивных деятелей, попытки политизировать ситуацию. Это недопустимо.

Применительно к фигурантам данного инцидента хочу напомнить, что казахский народ с распростертыми объятиями принял соотечественников из-за рубежа, назвал их қандасами. И те, кто прибыл на свою историческую Родину, обязаны строго соблюдать законы Казахстана, не нарушать общественный порядок, не совершать незаконные деяния, тем более в странах прежнего проживания они вели себя так, как этого требовали власти.

– В прошлом году было введено много законодательных новшеств. Какие из принятых законов, на Ваш взгляд, наиболее значимы?

– Все законы имеют большое значение, не бывает законов меньшей важности. Отвечая на Ваш вопрос, назову ряд законов, принятие которых было инициировано мной в посланиях и на заседаниях Национального курултая. Они особенно примечательны, поскольку были разработаны при активном участии общественников и экспертов. Это хороший пример продуктивного партнерства государства и гражданского общества в вопросах совершенствования законодательства.

К примеру, принят закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, он призван искоренить такое позорное явление, как семейно-бытовое насилие. Наказание за любые формы насилия в отношении женщин и детей ужесточено. Более того, установлено пожизненное лишение свободы за убийство или изнасилование малолетнего ребенка. Впервые введена административная ответственность за травлю несовершеннолетних.

Проделана большая работа по подготовке законодательной основы для функционирования Единой добровольной накопительной системы "Келешек". Накопленные средства можно использовать на обучение в казахстанских и зарубежных колледжах и вузах, а также на приобретение жилья.

Появился закон, направленный на снижение закредитованности граждан. Им введен запрет на предоставление не связанных с предпринимательством займов лицам, имеющим просрочку по выплатам свыше 90 дней. У людей также появилась возможность установить "самозапрет" на оформление кредитов.

Усилена правовая защита и социальные гарантии медицинских работников. Запрещены продажа и распространение вейпов, увлечение которыми среди детей и молодежи стало приобретать черты настоящей эпидемии.

Ужесточена ответственность за производство наркотиков. За это деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет и вплоть до пожизненного заключения. Для наркокурьеров, так называемых "закладчиков", которые впервые совершили преступление без отягчающих последствий, наказание составит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Вступил в силу закон по борьбе с лудоманией. Он серьезно ограничил рекламу букмекерских контор и тотализаторов, ввел административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры, запретил участие в них лицам, находящимся в Едином реестре должников. Эти меры направлены на борьбу с распространением игровой зависимости, которая разрушает семьи, толкает людей на преступления и самоубийства.

Среди других важных юридических новелл – ужесточение наказания за хулиганство, вандализм и умышленное повреждение чужого имущества. Это важно для поддержания общественного порядка и защиты прав законопослушных граждан.

Отмечу также поправки, согласно которым с 1 июля 2025 года начнут свою деятельность три самостоятельных кассационных суда – по уголовным, административным и гражданским делам. Таким образом, граждане получат возможность восстановить свои права, нарушенные государственными органами.

В прошлом году было реализовано много важных законодательных инициатив. Однако нужно понимать, что принять закон – это только полдела, гораздо важнее, чтобы он работал на практике. А соблюдаться законы будут тогда, когда они соответствуют запросам общества. Поэтому в текущем году мы продолжим совершенствование правовой системы, исходя из ожиданий и интересов людей, а также приоритетных задач развития страны.

Полный текст интервью можно почитать здесь.