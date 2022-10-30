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Без тепла, света и воды остаются жители одной из новостроек Петропавловска
Люди уверяют, коммуникации им обещали подвести ещё летом. Однако, в период холодов многие вынуждены скитаться по съёмным квартирам, хотя уже сделали ремонт в своих новых апартаментах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
"Батареи холодные. Жить невозможно здесь. Стены холодные. Я думаю, когда будет минус, обои отвалятся. Та же самая мебель может отсыреть и испортиться", - возмутился житель Петропавловска Валерий Лысенко.
В его квартире нулевая температура. Чтобы купить эту "двушку", он продал свою прежнюю, успел сделать ремонт и рассчитывал заселиться летом, но не тут-то было. В новых апартаментах никаких условий. Теперь он вынужден снимать другое жилье.
"Дом должны были сдать мне по договору в июне. Но сами видите, ничего не сдано. За окном экскаваторы проводят работы. Нет ни света, ни тепла, ничего. Идет 6-ой месяц как дом должен быть сдан под ключ", - рассказал Валерий Лысенко.
Многие жильцы приобрели квартиры в ипотеку, но теперь им приходится платить еще и за съемное жилье. Так как дом начал промерзать, люди бояться, что все работы пойдут насмарку. Из-за чего некоторым жильцам пришлось приостановить ремонт.
"У меня есть семья и мы рассчитывали, что все сделаем до нового года, но теперь даже не знаем, сможем ли заехать сюда. Из-за отсутствия тепла здесь будет сырость, мы с детьми можем заболеть", - отметил житель Петропавловска Еркебулан Сегызтаев.
Как выяснилось, этот объект коммерческий, строил его частный застройщик. Согласно договорным обязательствам провести коммуникации он должен через месяц. А благоустройством двора займутся в следующем году. Об этом на встрече с жителями рассказал заместитель акима города.
"Насколько мне известно, сейчас систему водоснабжения закончили на 80%. "Кызылжар су" на днях должны произвести подключение. По поводу теплоснабжения, теплоснабжение планируется провести до конца ноября текущего года. На данный момент подрядчиком, частным застройщиком, поставлена временная котельная", - сообщил заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.
Как отметил замакима, для того чтобы жильцов подключили к коммуникациям, им необходимо создать ОСИ или ПТ, чтобы получить лицевые счета. Как правило эта процедура занимает не мало времени, смогут ли петропавловцы заселиться в свои квартиры до конца этого года пока не известно.
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