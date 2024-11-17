Без тепла остались порядка 15 тысяч жителей Усть-Каменогорска
Сегодня, 07:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:34Сегодня, 07:34
109Фото: Yk.kz
Жители районов КШТ, драмтеатра и "Иртыш Сити" города Усть-Каменогорск остались без тепла из-за порыва тепломагистрали диаметром 630 миллиметров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yk.kz.
Без горячей воды и тепла остались 14819 абонентов.
"Из них 14457 – физические лица, 362 – юридические", - сообщили в АО "Шығыс Жылу".
Аварийные бригады определили место прорыва. Начаты восстановительные работы.
"Специалисты и техника работают, сложности были в определении места порыва. После устранения аварии тепло будет подано. За время аварийной остановки теплосистема не разморожена", - подчеркнул заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов.
Сейчас создана комиссия, которая определит причины аварии.
Самое читаемое
- Снести нельзя оставить: история с купеческим особняком в Семее нашла продолжение
- Блогер сорвала свадьбу в Атырау: ей предъявили иск
- Смерть офицера в Жаркенте: по делу задержаны четыре человека
- Каждый второй продукт на полках магазинов в Казахстане представляет угрозу - исследование
- Авторы популярных проектов на Netflix снимают сериал о Золотой Орде