Без тепла остались порядка 15 тысяч жителей Усть-Каменогорска

Жители районов КШТ, драмтеатра и "Иртыш Сити" города Усть-Каменогорск остались без тепла из-за порыва тепломагистрали диаметром 630 миллиметров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yk.kz.

Без горячей воды и тепла остались 14819 абонентов.

"Из них 14457 – физические лица, 362 – юридические", - сообщили в АО "Шығыс Жылу".

Аварийные бригады определили место прорыва. Начаты восстановительные работы.

"Специалисты и техника работают, сложности были в определении места порыва. После устранения аварии тепло будет подано. За время аварийной остановки теплосистема не разморожена", - подчеркнул заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов.

Сейчас создана комиссия, которая определит причины аварии.