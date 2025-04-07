  • 7 Апреля, 20:43
  • BAIGENEWS

Без связи и дорог: Пациентов доставляют к врачам на лодках в Акмолинской области

Сёла находятся без транспортного сообщения из-за половодья.

Сегодня, 19:45
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 19:45
Сегодня, 19:45
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Спасатели на лодках прибыли в отрезанное паводковыми водами село в Акмолинской области, чтобы оказать помощь больному мужчине, передаёт BaigeNews.kz.

Медицинская помощь потребовалась жителю села Новый Колутон.

"Населённый пункт на данный момент находится без транспортного сообщения из-за розлива реки Калкутан. Сотрудники оперативно-спасательного отряда Акмолинской области эвакуировали мужчину на плавательном средстве и передали карете скорой медицинской помощи", - сообщили в ДЧС Акмолинской области.

Напомним, на 7 апреля пик половодья пройден в Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях. В Акмолинской области Астанинское водохранилище сбрасывает 260 кубометров воды в секунду, Селетинское водохранилище – 151,74 кубометра в секунду, Чаглинское водохранилище – 20 кубометров в секунду.

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