Спасатели на лодках прибыли в отрезанное паводковыми водами село в Акмолинской области, чтобы оказать помощь больному мужчине, передаёт BaigeNews.kz.

Медицинская помощь потребовалась жителю села Новый Колутон.

"Населённый пункт на данный момент находится без транспортного сообщения из-за розлива реки Калкутан. Сотрудники оперативно-спасательного отряда Акмолинской области эвакуировали мужчину на плавательном средстве и передали карете скорой медицинской помощи", - сообщили в ДЧС Акмолинской области.

Напомним, на 7 апреля пик половодья пройден в Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях. В Акмолинской области Астанинское водохранилище сбрасывает 260 кубометров воды в секунду, Селетинское водохранилище – 151,74 кубометра в секунду, Чаглинское водохранилище – 20 кубометров в секунду.