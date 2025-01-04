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Без света остались жители Актау

Бригада выехала на место для устранения неполадок.

Сегодня, 20:38
АВТОР
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vesti-k.ru Сегодня, 20:38
Сегодня, 20:38
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Фото: vesti-k.ru

Жители 7-го микрорайона в Актау, предположительно, услышали хлопок неизвестного происхождения, а затем в некоторых домах отключилась электроэнергия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ладу".

На подобную ситуацию пожаловались и жители 9-го микрорайона. 

По информации ГКП "АУЭС", бригада выехала на место для устранения неполадок. Точных причин отключения и происхождения хлопка назвать пока не могут. 

Частичное аварийное отключение электроэнергии в 7-м и 9-м микрорайонах. Бригада выехала, сообщили в предприятии.

Напомним, ранее фейковую рассылку об отключении электроэнергии распространяли в Актау.

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