Без света остались три микрорайона в Актау
Выясняются причины отключения.
Сегодня, 11:00
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Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
26Фото: pixabay.com
В Актау произошло отключение электричества. Это конснулось жилых домов в трёх микрорайонах областного центра, передаёт BaigeNews.kz.
"На данный момент есть частичное отключение в 5-м мкр: дома№7, 8, 9, 10, 11, 18 и 20. 6-й мкр: дом №3. 7-й мкр: дома №5а, 5б, 6, 7 и 8", - говорится в сообщении пресс-службы Аварийной диспетчерской службы энергоснабжения Актау.
Бригада выясняет причины отключения, добавили в службе.
Ранее сообщалось, что Токаев подписал закон о поддержке использования возобновляемых источников энергии.
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