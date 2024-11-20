Без света остались три микрорайона в Актау

В Актау произошло отключение электричества. Это конснулось жилых домов в трёх микрорайонах областного центра, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент есть частичное отключение в 5-м мкр: дома№7, 8, 9, 10, 11, 18 и 20. 6-й мкр: дом №3. 7-й мкр: дома №5а, 5б, 6, 7 и 8", - говорится в сообщении пресс-службы Аварийной диспетчерской службы энергоснабжения Актау.

Бригада выясняет причины отключения, добавили в службе.

Ранее сообщалось, что Токаев подписал закон о поддержке использования возобновляемых источников энергии.