Без света из-за вчерашнего ливня в Павлодаре остаются более 1500 потребителей

Фото: скриншот с видео instagram.com/ti.pavlo

В Павлодаре продолжают ликвидировать последствия непогоды: сильного ливня и штормого ветра, которые обрушились на регион 7 июля, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в городском акимате, из-за прошедших накануне сильного ливня и шквального ветра, в большинстве трансформаторных подстанций города присутствует повышенная влажность на линии электропередач.

"Вследствие этого срабатывают защитные предохранительные устройства ТП и линия электросети отключается на потребителя. Аварийные службы горэлектросети работают в усиленном режиме для подключения линии электросети на ТП. В данный момент задействованы 6 аварийных бригад", — сообщили в акимате.

По информации отдела жилищной инспекции города, количество физических лиц, отключенных от энергоснабжения, снизилось с 7193 до 1570, а количество юридических лиц — с 369 до 66.

Коммунальные службы продолжают откачивать дождевую воду с подтопленных улиц: Назарбаева,Торайгырова, Естая, Радищева, Казправды, Сатпаева, Гагарина, Камзина, Чокина, Осипенко, Чайковского, Усолка, Камзина, Осипенко, Раскова, 2 Павлодар, Алтайская, Щедрина.

В откачке задействованы более 15 единиц техники, 4 мотопомпы и 1 ПНС. Работы по откачке дождевых вод продолжаются.

Кроме того, по информации отдела ЖКХ, зафиксирован 41 случай падения деревьев в результате неблагоприятных погодных условий, произошедших накануне в Павлодаре. По 14 адресам упавшие деревья спилены и вывезены.

Напомним, в Павлодаре из-за непогоды обвалилась кровля и часть обшивки торгового дома "Артур", под обломками оказались 13 припаркованных рядом автомобилей. Двоих пострадавших вытащили из-под завалов. Один из них с политравмой в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Состояние другого медики оценивают как стабильное. Он доставлен в отделение нейохирургии с открытой черепно-мозговой травмой.

Также из-за сильного дождя с градом и штормового ветра в Павлодаре произошло 16 аварийных отключений электроэнергии. Без света остались более пяти тысяч потребителей. В соцсетях появились кадры провалившихся в размытые ямы машин и затопленных улиц.