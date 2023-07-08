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Без света из-за вчерашнего ливня в Павлодаре остаются более 1500 потребителей
В Павлодаре продолжают ликвидировать последствия непогоды: сильного ливня и штормого ветра, которые обрушились на регион 7 июля, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в городском акимате, из-за прошедших накануне сильного ливня и шквального ветра, в большинстве трансформаторных подстанций города присутствует повышенная влажность на линии электропередач.
"Вследствие этого срабатывают защитные предохранительные устройства ТП и линия электросети отключается на потребителя. Аварийные службы горэлектросети работают в усиленном режиме для подключения линии электросети на ТП. В данный момент задействованы 6 аварийных бригад", — сообщили в акимате.
По информации отдела жилищной инспекции города, количество физических лиц, отключенных от энергоснабжения, снизилось с 7193 до 1570, а количество юридических лиц — с 369 до 66.
Коммунальные службы продолжают откачивать дождевую воду с подтопленных улиц: Назарбаева,Торайгырова, Естая, Радищева, Казправды, Сатпаева, Гагарина, Камзина, Чокина, Осипенко, Чайковского, Усолка, Камзина, Осипенко, Раскова, 2 Павлодар, Алтайская, Щедрина.
В откачке задействованы более 15 единиц техники, 4 мотопомпы и 1 ПНС. Работы по откачке дождевых вод продолжаются.
Кроме того, по информации отдела ЖКХ, зафиксирован 41 случай падения деревьев в результате неблагоприятных погодных условий, произошедших накануне в Павлодаре. По 14 адресам упавшие деревья спилены и вывезены.
Напомним, в Павлодаре из-за непогоды обвалилась кровля и часть обшивки торгового дома "Артур", под обломками оказались 13 припаркованных рядом автомобилей. Двоих пострадавших вытащили из-под завалов. Один из них с политравмой в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Состояние другого медики оценивают как стабильное. Он доставлен в отделение нейохирургии с открытой черепно-мозговой травмой.
Также из-за сильного дождя с градом и штормового ветра в Павлодаре произошло 16 аварийных отключений электроэнергии. Без света остались более пяти тысяч потребителей. В соцсетях появились кадры провалившихся в размытые ямы машин и затопленных улиц.
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