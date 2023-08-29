Без света, дорог и транспорта годами живут люди на окраине Усть-Каменогорска

Жители более 450 домов в микрорайоне Ахмирово, который сегодня является окраиной областного центра Восточно-Казахстанской области, умудряются выживать без элементарных благ. Кто шесть лет, а кто и девять вынужден обходиться без электричества и нормальных дорог. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, как живут люди в поселке, а главное – ждут ли их хоть какие-то перемены к лучшему.

Словно в каменном веке

Талас Дюсекенов – житель поселка. Здесь он проживает последние годы с семьей и мамой. Именно он согласился показать поселок, рассказать о всех его проблемах, впрочем, встречающиеся по дороге жители тоже охотно делились наболевшим.

"Многие живут здесь по 8-9 лет, а ничего не меняется. За эти годы даже электричество не провели в эти дома. Да что там электричество… Уже столбы покосились, которые устанавливали под провода", - махнул рукой Талас в сторону почерневших деревянных столбов.

К разговору присоединилась проходившая мимо Шынар Хамзина. Больше всего женщину волновало состояние этих самых столбов.

"Стоят они давно, накренились уже. А ведь здесь дети играют. Все время боимся, что кого-нибудь придавит и покалечит упавший столб", - возмущается женщина.

По словам Шынар Хамзиной, она давно забыла, как включается стиральная машинка, электрическая плита в ее доме, холодильник же давно приспособила под шкаф – в нем хранятся крупы и консервы.

"Стирка это прям больной вопрос. Стираем руками. Сначала воду греем на газовой плите, потом разбавляем. Чтобы прополоскать все вещи – это надо затевать по новой. У меня дома всегда есть запасная пачка перчаток – руки не выдерживают столько порошка и мыла. Я даже не представляю, кка обстирывают семью женщины, к которых есть дети", - жалуется Шынар Хамзина.

Как это происходит, прекрасно знает жена Таласа – 32-летняя Мереке Дюсекенева.

"Все тоже самое, что говорит Шынар, но только чаще, - улыбается женщина. – У меня двое маленьких детей. Стирать приходится много. Сын еще не ходит – ползает, понятно, что марается. У меня аллергия на руках уже, волдыри. Муж это называет "ручной режим стирки"", - показывает свои руки женщины.

По словам Таласа Дюсекенова, сложнее без холодильника. На улице лето, продуты долго не хранятся, а детям ежедневно требуется молоко.

"Свои продукты мы храним в холодильнике у брата. Он живет в другом микрорайоне, каждое утро, как едет на работу, завозит нам столько, чтобы смогли приготовить и съесть, чтоб не испортилось. Но это что, с нами мама живет, она тяжело больна. Ей требуются лекарства, которые должны храниться в холодильнике. Вот и ежедневную норму препаратов привозит сразу", - говорит мужчина.

Отсутствие электричества в поселке – не единственная проблема жителей. Здесь также нет нормальных дорог, только – гравийные, да и те не в лучшем состоянии.

"Вот дорога - это якобы дорога. Весной отсыпали, но уже она в землю ушла. Болотная местность. Сейчас уже, можно сказать, что отсыпки нет. И весной здесь опять болото будет", - говорит еще один житель окраины Сабит Дидаров.

Мужчина говорит, что здесь также проблемы с общественным транспортом. Автобус приходится ждать по 1, 5 – 2 часа, а до ближайшей остановки топать не менее 35 – 40 минут.

"Последний автобус приходит в 17: 00 и – все. Потом только на попутках или пешком вдоль трассы. А если учесть, что здесь нет и детского сада, то с детьми на руках пешком, согласитесь, не каждый сможет. А зимой? Ну, вот так и живем", - заключает мужчина.

Не надо печалиться!

По словам жителей, подключить свет в поселке должны были полгода назад – якобы есть даже целая программа и выделены деньги немалые на эти цели, но вот результата нет.

Отчаявшись когда-то увидеть свет в своих домах, люди собрали подписи и напрямую обратились к городской власти.

Как оказалось, в акимате Усть-Каменогорска о проблеме жителей окраины города знают. Даже выяснилось, что в прошлом году из республиканского бюджета на электроснабжение окраины выделялось 826 миллионов тенге. Срок завершения проекта обозначен тоже - до 30 августа. Вот только подрядчики гарантировали, что управятся уже в марте, но не успели.

"Мы приехали к жителям этого микрорайона, чтобы выслушать их претензии и жалобы. Приняли такое решение – создаем рабочую комиссию, в которую войдут жители, представители акимата и подрядной организации. 1 сентября представители ВК РЭК оценят техническое состояние сетей, дадут свое заключение и начнут заключать договоры. Думаю, в течение нескольких дней работа будет завершена, сразу же начнем поэтапно, от улицы к улице, подключать дома к электроэнергии. Рассчитываем, что успеем всех подключить до 10 сентября", - сообщили руководитель отдела внутренней политики Усть-Каменогорска Алибек Турсынбетов.

Пообещали местные органы власти организовать и транспортное снабжение. Поставили условие перед перевозчиком увеличить количество автобусов, в противном случае – с ним расторгнут договор.

Фото: Дмитрий Чернов.