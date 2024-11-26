Без специальных разрешений смогут работать несколько категорий иностранцев в Казахстане

В Казахстане изменятся категории иностранцев, которым разрешено работать вне квоты и без разрешений, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало изменения в "Перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности". Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 декабря.