Без специальных разрешений смогут работать несколько категорий иностранцев в Казахстане
Минтруда разработало изменения в один из перечней.
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В Казахстане изменятся категории иностранцев, которым разрешено работать вне квоты и без разрешений, передаёт BaigeNews.kz.
Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало изменения в "Перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности". Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 декабря.
"Поправки направлены на уточнение категории лиц, включая иностранных инвесторов, создающих юридические лица со стопроцентной долей иностранного участия. Согласно изменениям, первый руководитель и его заместитель таких юридических лиц смогут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений от местных исполнительных органов", - сообщили в ведомстве.
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