Без шпаргалок: стали известны условия дебатов Байдена и Трампа
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Предвыборные штабы нынешнего президента США Джо Байдена и его предшественника и соперника Дональда Трампа утверили правила и формат первого раунда дебатов, который состоится 27 июня в Атланте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CNN.
Уже известно, что дебаты продлятся 90 минут, включая две паузы. Сотрудники предвыборного штаба не смогут взаимодействовать с кандидатами всё это время.
Очередность выступлений определят, подбросив монету. Микрофон будет включен только у того кандидата, который выступает.
На сцене запретят использовать текст с речью, шпаргалки или заранее написанные заметки. Однако кандидатам выдадут ручку, блокнот и бутылку воды.
В студии, где будут выступать Трамп и Байден, не будет живой аудитории.
Организатором первого раунда выступает канал CNN. Второй раунд дебатов состоится 10 сентября. Его организацией займётся канал ABC.
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