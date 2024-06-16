Без шпаргалок: стали известны условия дебатов Байдена и Трампа

Предвыборные штабы нынешнего президента США Джо Байдена и его предшественника и соперника Дональда Трампа утверили правила и формат первого раунда дебатов, который состоится 27 июня в Атланте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CNN.

Уже известно, что дебаты продлятся 90 минут, включая две паузы. Сотрудники предвыборного штаба не смогут взаимодействовать с кандидатами всё это время.

Очередность выступлений определят, подбросив монету. Микрофон будет включен только у того кандидата, который выступает.

На сцене запретят использовать текст с речью, шпаргалки или заранее написанные заметки. Однако кандидатам выдадут ручку, блокнот и бутылку воды.

В студии, где будут выступать Трамп и Байден, не будет живой аудитории.

Организатором первого раунда выступает канал CNN. Второй раунд дебатов состоится 10 сентября. Его организацией займётся канал ABC.