Полицейские озвучили какие нарушения допускают самокатчики в Астане

Возраст – 18+. Строго по одному. Не быстрее 25 километров в час. Как думаете о чем речь? Правильно – об управлении электросамокатом. Нарушителей много, с начал года с их участием в одной только Астане произошло 29 ДТП. Съемочная группа BaigeNews.kz посетила школу вождения для самокатчиков. Акция прошла в одном из столичных парков. Среди тех, кто впервые встал на колеса был и наш корреспондент.