Без шансов: казахстанские теннисисты выбыли из борьбы за олимпийские медали
Сегодня, 16:40
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Сегодня, 16:40Сегодня, 16:40
301Фото: Владислав Семёнов
Все казахстанские завершили выступление на Олимпиаде в Париже. Медалей в этом виде спорта у нас не будет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Последними на парижский корт вышли Александр Бублик и Александр Недовесов. Они выступили в первом раунде парного разряда, проиграв дуэту из Бразилии Тьяго Монтейро/Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия).
Матч продлился два сета. Бразильцы выиграли его со счётом - 6:4, 6:4.
Ранее сообщалось о том, что Елена Рыбакина и Юлия Путинцева не смогли принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья.
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