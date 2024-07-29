Без шансов: казахстанские теннисисты выбыли из борьбы за олимпийские медали

Все казахстанские завершили выступление на Олимпиаде в Париже. Медалей в этом виде спорта у нас не будет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Последними на парижский корт вышли Александр Бублик и Александр Недовесов. Они выступили в первом раунде парного разряда, проиграв дуэту из Бразилии Тьяго Монтейро/Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия).

Матч продлился два сета. Бразильцы выиграли его со счётом - 6:4, 6:4.

Ранее сообщалось о том, что Елена Рыбакина и Юлия Путинцева не смогли принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья.