  • 29 Июля, 17:54
  • BAIGENEWS

Без шансов: казахстанские теннисисты выбыли из борьбы за олимпийские медали

Сегодня, 16:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Владислав Семёнов Сегодня, 16:40
Сегодня, 16:40
301
Фото: Владислав Семёнов

Все казахстанские завершили выступление на Олимпиаде в Париже. Медалей в этом виде спорта у нас не будет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Последними на парижский корт вышли Александр Бублик и Александр Недовесов. Они выступили в первом раунде парного разряда, проиграв дуэту из Бразилии Тьяго Монтейро/Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия).

Матч продлился два сета. Бразильцы выиграли его со счётом - 6:4, 6:4.

Ранее сообщалось о том, что Елена Рыбакина и Юлия Путинцева не смогли принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья.

 

Самое читаемое

Наверх