Супруги послов и военнослужащих пограничников лишены финансовой свободы. Эту проблему в своем депутатском запросе на заседании Мажилиса подняла Ирина Смирнова, передает BaigeNews.kz.

По ее словам, такие категории людей имеют право работать только на вакантных административных-технических должностях в заграничных учреждениях. Однако если таких нет, казахстанцы буквально остаются без работы. Это влечет за собой отсутствие пенсионных отчислений, не говоря уже о собственных деньгах и возможности взять кредит.

"Конечно, за период нахождения на службе у супруга посла происходит депрофессионализация и проблемы при устройстве на работу уже по возвращении на родину. Вместе с тем, в других странах, таких как Россия, Узбекистан, Беларусь и Украина, супругам дипломатов засчитывается стаж работы за период проживания за границей. Более того, в Бельгии, например, существует обязанность для супругов переводить 50% своих пенсионных отчислений другому супругу. Эти примеры показывают, что существует возможность и необходимость создания более справедливой системы пенсионного обеспечения для супругов, сопровождающих дипломатов", - рассказала депутат.

Ирина Смирнова подчеркнула, что по казахстанской Конституция каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Однако выходит, что определенные люди лишены этой гарантии.