Без продуктов на Новый год остались сельчане в Костанайской области

Без продуктов и хлеба на Новый год остались жители села Джамбул Карабалыкского района Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Жители села ещё в мае 2023 года просили акима села и района провести хотя бы грейдерование дороги, которую разбили большегрузы, возившие глину с карьера, но обещания власти, так и остались обещаниями. В итоге сельчане после метелей остаются отрезанными от мира и пустыми холодильниками.

В 2013 году они сами нашли спонсора, который отремонтировал дорогу, провел грейдерование. И на ней можно было разогнаться до 100 километров в час. Весной по ней стали ездить большегрузы, возящие глину из карьера, и полностью разбили её. Люди обращались к акиму села, но ничем помочь он не мог, дошли до главы района.

После обращения 27 мая 2023 года аким Карабалыкского района Руслан Халыков ответил, что поручил отделу ЖКХ. Районному отделу полиции совместно с акимом данного сельского округа дано поручение отрабатывать по данному маршруту, а именно ограничить перемещение грузовых транспортных средств, имеющих факты наличия перегруза.

"Так ничего с дорогой не сделали. А мы тоже хотим на Новый год детям подарки купить и мандарины на стол. 30 декабря ехали в Новотроицк, который расположен в 30 километрах, полдня. Дорогу занесло снегом, я на своём тракторе МТЗ пытался пробить её. В итоге сломал лопату на тракторе, на машине сломали диск колеса. Пока добрались до магазина, там уже ничего не осталось. Даже хлеба не купили", - рассказал житель Джамбула Сийткан.

Как добавили сельчане, участок от Магная большегрузы совсем разбили, и никто его не выровнял. За всё лето грейдеровщики до Джамбула так и не доехали.

"Акиму района и писали, и звонили, даже по видеосвязи общались. Всё обещаниями кормят. А мы сидим, как в берлоге. Вчера после многочисленных звонков аким Новотроицкого округа отправил кировец ТОО. Он по моему следу прошёл, почистил. Но это до следующей метели", - добавил житель.