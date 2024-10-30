Без права на 6 детей: как найденным в лесу родителям-мигрантам помогли в Казахстане

Многодетную семью заметили в лесопосадке ещё весной. Они вели себя странно, дети были одеты в грязную одежду, лежали на холодной земле среди деревьев. Обнаружили их рабочие, которые были заняты на объекте неподалеку. Они услышали плач. Связно объяснить, что делают в лесопосадке и куда идут, родители не смогли. Спустя полгода их депортировали по решению суда, передает BaigeNews.kz.

Когда их нашли в лесу, женщина повторяла, что они просто гуляют, потом поймают попутную машину и вернутся в село, где снимали дом. Также она сказала рабочим, что у одного ребёнка аутизм. А у другого – не кровь, а солнечный ожог.

Однако к доводам "честное слово, это мои дети" и "всё нормально" рабочие не прислушались. Сообщили в полицию. Выяснилось, что документов на детей нет: ни свидетельств о рождении, ничего. Дети – от года до семи лет – не были прикреплены к поликлинике, детсадам или школе. Родители – не казахстанцы, а граждане России и Украины. Живут в гражданском браке. В итоге всех детей вместе с матерью отправили в больницу на осмотр.

Всё это произошло в мае, а 9 октября прошло судебное заседания. Семью депортировали. В документах, размещённых в судебном кабинете, сказано, что отцу шестерых детей всего 36 лет. В Казахстан он приехал восемь лет назад – 20 июня 2016 года, но в положенный срок не выехал, тем самым совершив административное правонарушение. На суде мужчине заявил, что штраф не оплатил в связи с тяжёлым материальным положением и потому что занимался документами на детей.

В итоге отцу семейства было назначено наказание в виде ареста на трое суток, а после – выдворение за пределы страны. Мать детей тоже приехала в Казахстан в 2016 году, и теперь её тоже депортировали.

О судьбе их шестерых детей рассказали в акимате Павлодара.

"10 мая мать с детьми были определены в кризисный центр. Однако она отказалась от проживания, так как имелось арендованное жильё со всеми условиями для комфортного проживания. При этом семья оставалась на ежедневном контроле со стороны заинтересованных служб и, в первую очередь, – кризисного центра", – сообщили в акимате.

На детей помогли оформить свидетельства о рождении и признать отцовство. Почти две недели назад отец с детьми выехал из Казахстана, пару дней назад страну покинула его гражданская жена. Теперь семья рассчитывает воссоединиться в России.