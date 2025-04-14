Вместо кафе и ресторанов - любимый двор, вместо официантов - добрые соседи, вместо пафоса - тепло, смех и бешбармак. Именно так жители одного из столичных ЖК решили отметить весенний день, устроив настоящую бешбармак-party прямо под открытым небом.

На кадрах, которые стремительно разошлись по Казнету, видно, как за длинным столом, расставленным между подъездами, собрались женщины-соседки. На столе - бешбармак, чай, лепёшки и домашние сладости. Атмосфера как у бабушки в ауле: без спешки, без фильтров, с душой.

Пользователи соцсетей в восторге:

"Молодцы бабульки ас дамды болсын!"

"Вообще предлагаю найти их и наказать этих бабулек! Привезти им всё для беша и как наготовить вместе с ними"

"Ужас просто, а где адрес? Почему без адреса, мы с продуктами приедем присоединимся"

Особенно всех тронуло то, что праздник прошёл не ради лайков, а по-настоящему - в кругу соседей, без лишней суеты, просто чтобы порадовать друг друга. Многие отметили, что такие традиции важно не только сохранять, но и возрождать - как способ объединить людей и вернуть дух настоящей казахстанской дружбы.

В комментариях уже звучат предложения превратить такие инициативы в традиционные дворовые выходные, где будет и еда, и музыка, и общение.

Ранее мы сообщали, что Казнет обсуждает танец на пилоне в национальной одежде.