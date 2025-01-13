Без отопления и света осталась школа Атырау
Ученики временно переведены на онлайн-обучение.
Сегодня, 03:50
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Сегодня, 03:50Сегодня, 03:50
117Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Без отопления и электроснабжения осталась школа №37 имени С.Зиманова в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ATYRAU ONLINE.
Ученики временно переведены на онлайн-обучение.
В подземных электрических сетях, питающих школу, выявлена неисправность. В настоящее время ведутся восстановительные работы по устранению проблемы. После полного восстановления электроснабжения школа возобновит работу в штатном режиме.
Ход работ и стабилизация ситуации находятся под контролем местных властей и соответствующих организаций, сообщили в городском акимате.
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