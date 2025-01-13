  • 13 Января, 04:40
  • BAIGENEWS

Без отопления и света осталась школа Атырау

Ученики временно переведены на онлайн-обучение.

Сегодня, 03:50
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 03:50
Сегодня, 03:50
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Без отопления и электроснабжения осталась школа №37 имени С.Зиманова в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ATYRAU ONLINE.

Ученики временно переведены на онлайн-обучение.

В подземных электрических сетях, питающих школу, выявлена неисправность. В настоящее время ведутся восстановительные работы по устранению проблемы. После полного восстановления электроснабжения школа возобновит работу в штатном режиме. 

Ход работ и стабилизация ситуации находятся под контролем местных властей и соответствующих организаций, сообщили в городском акимате.

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