Без отопления и электроснабжения осталась школа №37 имени С.Зиманова в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ATYRAU ONLINE.

Ученики временно переведены на онлайн-обучение.

В подземных электрических сетях, питающих школу, выявлена неисправность. В настоящее время ведутся восстановительные работы по устранению проблемы. После полного восстановления электроснабжения школа возобновит работу в штатном режиме.

Ход работ и стабилизация ситуации находятся под контролем местных властей и соответствующих организаций, сообщили в городском акимате.