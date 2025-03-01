Столичные полицейские разыскали героя видеоролика, который завирусился в соцсетях. На кадрах автомобиль без номеров совершает множество нарушений: от проезда на красный свет и по встречной полосе до едва не сбитого пешехода, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено грубое нарушение ПДД со стороны водителя автомобиля Toyota. В течение одного вечера на дорогах столицы он снял государственные номерные знаки, после чего неоднократно проезжал на красный сигнал светофора, не уступал дорогу пешеходам на переходе, игнорировал дорожные знаки", — сообщили в департаменте полиции Астаны.

В итоге правоохранители вычисли 21-летнего водителя и привлекли его к ответственности сразу по 12 статьям административного кодекса. Его автомобиль водворён на коммунальную стоянку.