Без непродуктивных посредников: новый механизм поставок угля разработают в Казахстане

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Премьер-vинистр РК Алихан Смаилов провёл совещание по актуальным вопросам деятельности горно-металлургических компаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Участники обсудили планы по запуску новых инвестиционных проектов Eurasian Resources Group (ТОО "Евразийская группа") в газовой отрасли на территории Казахстана, а также проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, на совещании рассмотрены вопросы обеспечения углем внутреннего рынка, особенно отдалённых населённых пунктов.

Премьер-министр отметил необходимость проанализировать деятельность региональных операторов по распределению угля и проработать новый механизм поставок топлива для социальных объектов и населения напрямую с мест добычи, минуя непродуктивных посредников.

Также обсуждены вопросы создания казахстанскими и узбекскими инвесторами совместного предприятия для осуществления перевозок грузов по железным дорогам двух стран.

В совещании приняли участие руководители министерств финансов, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, нацкомпаний "Қазақстан темір жолы" и QazaqGaz, компании ERG.