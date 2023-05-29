Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева, где ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В университете обучаются более шести тысяч студентов. Недавно запущен новый учебно-лабораторный корпус, в котором для преподавателей и студентов созданы все условия для проведения опытов и научных исследований.

Главе государства представили технологические возможности оценки качества сельскохозяйственной продукции. Президент осмотрел лабораторию беспилотных летательных аппаратов, где студенты обучаются анализировать данные дистанционного зондирования земли по ГИС-технологии. Президенту также показали центры инновационных методов получения деталей сложной конфигурации, симуляционного обучения и практических навыков.

Ректор университета Ерлан Шуланов доложил о реализации поручения президента по открытию филиала ведущих зарубежных университетов. На сегодняшний день начата программа двудипломного образования совместно с Университетом Аризоны.

По словам ректора, репутация высшего учебного заведения создается его профессорами. ВУЗ активно работает над привлечением молодых перспективных ученых и развитием кадрового потенциала. В университет вернулся доктор PhD Рустам Гатамов из сильнейшего технического вуза США – Университета Вандербильт, из Гонконгского университета вернулся еще один уроженец области Алексей Маликов.

Ежегодно увеличивается количество грантов для обучения в университете, за последние 5 лет снизился отток выпускников школ в 2 раза. Кроме того, при университете строят 4 общежития на 1500 мест, реализация данного проекта позволит закрыть потребность по общежитиям.

В беседе с преподавателями и студентами президент подчеркнул важность повышения качества образования в стране.

"Я очень серьёзно отношусь к этой сфере. Мы будем рассматривать все эти вопросы в порядке приоритета, потому что без знаний, без культуры знаний и без науки Казахстан не сможет дальше развиваться. Недавно мы провели реформу Академии наук, назначили нового президента, очень известного ученого и практика. Я провёл первое заседание Высшего совета по науке. Считаю, что в самое ближайшее время вы можете пополнить и ряды учёных, и ряды практиков, и будете вносить свой большой вклад в развитие нашего государства. Я на это надеюсь. Я верю в нашу молодёжь", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил необходимость внедрения передового международного опыта и открытия в стране филиалов зарубежных вузов.