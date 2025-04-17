Без налогов и на 49 лет: Сколько США заплатит за аренду земли в Алматы
На каких еще условиях США будут строить консульство в Казахстане?
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Сенаторы Казахстана рассмотрели на расширенном заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности проект закона о ратификации соглашения с США о передаче земельного участка под строительство консульства в Алматы,передаёт BaigeNews.kz.
Согласно документу, участок площадью 70 593 квадратных метров будет передан в аренду сроком на 49 лет. Арендная плата составит 25,3 млн долларов, и будет выплачена единовременно в течение 30 дней после вступления соглашения в силу. Документ был подписан 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке.
США возьмут на себя все расходы по строительству, содержанию и эксплуатации здания. Кроме того, соглашением предусмотрено освобождение от налогов, таможенных сборов и разрешительных процедур.
На территории нового консульства планируется разместить:
- Представительство Министерства торговли США,
- Агентство по борьбе с наркотиками (DEA),
- Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC),
- Коммерческую службу,
- Программу PEPFAR (глобальная инициатива по борьбе с ВИЧ/СПИДом) и другие структуры.
По словам сенаторов, Генеральное консульство станет крупнейшим визовым хабом США в Центральной Азии, что усилит позиции Казахстана как регионального центра, повысит инвестиционную привлекательность, создаст новые рабочие места и даст импульс развитию сферы услуг и бизнеса.
Закон будет передан на дальнейшее рассмотрение Палаты Сената.
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