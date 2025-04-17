Сенаторы Казахстана рассмотрели на расширенном заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности проект закона о ратификации соглашения с США о передаче земельного участка под строительство консульства в Алматы,передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, участок площадью 70 593 квадратных метров будет передан в аренду сроком на 49 лет. Арендная плата составит 25,3 млн долларов, и будет выплачена единовременно в течение 30 дней после вступления соглашения в силу. Документ был подписан 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке.

США возьмут на себя все расходы по строительству, содержанию и эксплуатации здания. Кроме того, соглашением предусмотрено освобождение от налогов, таможенных сборов и разрешительных процедур.

На территории нового консульства планируется разместить:

Представительство Министерства торговли США,

Агентство по борьбе с наркотиками (DEA),

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC),

Коммерческую службу,

Программу PEPFAR (глобальная инициатива по борьбе с ВИЧ/СПИДом) и другие структуры.

По словам сенаторов, Генеральное консульство станет крупнейшим визовым хабом США в Центральной Азии, что усилит позиции Казахстана как регионального центра, повысит инвестиционную привлекательность, создаст новые рабочие места и даст импульс развитию сферы услуг и бизнеса.

Закон будет передан на дальнейшее рассмотрение Палаты Сената.